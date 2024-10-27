Что делать, если любимый свитер "сел" во время стирки: при чем здесь фасоль

Можно ли спасти "севший" свитер? Если после стиральной машины любимая вещь снизилась на несколько размеров, не стоит ее выбрасывать. Существует эффективный способ спасти ситуацию.

Сев, который "сел" во время стирки — настоящий ужас, который рано или поздно случается с каждым человеком. К счастью, шерстяную вещь можно восстановить. И для этого вам не нужны дорогостоящие средства из магазина.

Что нужно сделать? Возьмите около 2,5 л воды и 500 г белой фасоли. Фасоль положите в кастрюлю, залейте жидкостью, оставьте на ночь, чтобы она разбухла и увеличилась в объеме.

На следующий день отварите фасоль, фасоль выберите в другую миску, а сам оставшийся после варки бульон используйте для растяжения свитера. Опустите изделие в жидкость на 3-4 часа, несколько раз достаньте его и слегка растягивайте в тех местах, где он больше всего "сел". После этого не забудьте постирать вещь руками со средством для шерсти.

Просушивать свитер нужно в разложенном виде на полотенце, чтобы последний впитал в себя всю влагу. Через несколько часов вы сможете снова надеть любимую вещь.

Как правильно стирать шерстяной свитер, чтобы он не "сел"

Стирка свитера из шерсти – это тонкое искусство. Чтобы не получить неприятных сюрпризов, запомните несколько правил. В первую очередь, обратите внимание на температуру воды. Кашемир или шерсть советуют стирать в холодной или слегка теплой воде, так как из-за горячей жидкости происходит усадка волокон.

При использовании стиральной машины выбирайте только "Нежный" режим или "Ручная стирка". Не менее важен выбор правильного моющего средства. Не берите сильную химию, лучше мягкие жидкости, которые обеспечивают уход и предотвращают потускнение.

Некоторые рекомендуют добавлять в отсек для порошка небольшое количество детского шампуня. Он мягко и эффективно выстирает шерстяной свитер. Перед стиркой замочите изделие в теплой воде с уксусом. Он действует как натуральный смягчитель и предотвращает сминание шерсти.

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