Что делать, если нашли куриное яйцо на огороде или во дворе: народные приметы

Яйцо / © pixabay.com

Реклама

Куриное яйцо издавна считается одним из самых сильных инструментов в черной магии. По поверьям, именно с его помощью наводят порчу — как на отдельного человека, так и на всю семью.

Об этом пишет «РадиоТрек».

Если вы наткнулись на яйцо возле дома, на огороде или во дворе, следует быть особенно осторожными. Народная мудрость советует не касаться яйца руками, ведь оно может нести негативную энергетику.

Реклама

Почему яйцо считается опасным?

Считается, что «заговоренное» яйцо может нанести вред здоровью, принести в дом бедность или даже навлечь беду. Именно поэтому поднимать его нужно только с помощью лопаты или совка.

Как правильно избавиться от яйца?

Найденное яйцо кладут на картон или другую поверхность, поджигают и ждут, пока оно полностью сгорит. Если во время горения появляется черный дым — по приметам это признак, что на яйцо действительно была наведена порча. После ритуала пепел обязательно закапывают в землю, а место обрабатывают святой водой.

Пасхальное яйцо — особый знак

Отдельная примета касается писанок или крашенок. Если найти такое яйцо на улице — это уже тревожный сигнал. А если пасхальное яйцо появилось внутри дома, то, по поверьям, негативная энергия уже успела распространиться по всему жилью.

В таком случае, чтобы очистить дом, советуют провести обряд сожжения яйца, а также пройтись по комнатам с молитвой и святой водой.

Реклама

К слову, согласно народным приметам, нельзя просто выбрасывать старый кошелек, чтобы не обидеть «энергию денег». Вместо этого его стоит сжечь, чтобы очиститься от финансовых неудач, или закопать, чтобы нейтрализовать его энергию. Для «счастливого» кошелька существует особый ритуал: его не выбрасывают, а передают положительную энергетику новому аксессуару, проговаривая специальные слова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.