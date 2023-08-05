Что делать, если нет разъемной формы для запекания: как приготовить пирог или торт

Разъемная форма для выпечки очень удобна, ведь она позволяет легко вытащить пирог, бисквит или чизкейк, не повредив их. Что делать, если на кухне нет? Что взять вместо формы для запекания?

Чем можно заменить форму для запекания пирогов в духовке

Если вы собираетесь испечь пирог в духовке, но не можете найти или нет разъемной формы для запекания, можно воспользоваться одним из четырех способов.

Подавайте пирог прямо в форме

Не отказывайтесь от выбранного рецепта, если на кухне не нашлось разъемной формы. Ведь пирог можно вообще не вытаскивать, если вы не собираетесь выкладывать фото с выпечкой в социальной сети или угощать гостей праздничным десертом. Вкус пирога не изменится, если его испечь в обычной форме, из которой десерт невозможно извлечь.

Используйте пергаментную бумагу

Возьмите любую форму такого же диаметра, как разъемная в рецепте, предварительно выстелите ее пергаментной бумагой и дополнительно выложите полоски этой бумаги крест-накрест. Так вы сможете запросто вытащить готовый пирог из формы и не испортить выпечку.

Возьмите силиконовую форму

Если пирог можно перевернуть, можно использовать силиконовую форму вместо разъемной. Сегодня можно найти большое количество разных силиконовых форм, а вытащить из них десерт очень просто. Обратите внимание, что для чизкейков силиконовые формы не подойдут, но более крепкие пироги у них получатся очень вкусными. Чтобы выпечку было проще вытащить, смажьте поверхность растительным маслом и присыпьте мукой.

Используйте одноразовую форму из фольги

Такие одноразовые формы идеальны не только потому, что из них просто вытащить готовую выпечку. Они также отлично подходят, если вы собираетесь идти с десертом в гости. После того как пирог остынет, просто отрежьте боковые стороны и вы сможете вытащить выпечку без особых проблем.

Форма для выпечки из фольги своими руками

Форма для выпечки из фольги своими руками / Фото: Pexels

Для этого лучше всего подойдет толстая пищевая фольга (не менее 0,2 мм). Тогда готовая форма будет достаточно крепкой и ее не придется складывать в несколько слоев. Как сделать форму из фольги:

Сначала вам нужно рассчитать круг будущей формы для выпечки. К примеру, если десерт должен иметь в диаметре 20 см, тогда делайте круг не менее 63 см. Отмерьте полосу фольги нужной длины. Разложив фольгу, сверните ее вертикально. Затем сложите ее пополам еще раз. У вас должна получиться полоса фольги шириной 5 см и длиной 63 см. Возьмите еще один кусок фольги. Уложите его на стол. Сверху уложите кольцо, сформировав из полосы, которая у вас получилась раньше. Это будут бортики будущей формы. Загните нижний кусок фольги, чтобы прикрепить к бортикам. Последние два шага можно повторить еще раз, если вы хотите сделать форму более крепкой. Не забудьте смазать ее внутри растительным маслом перед тем, как заливать тесто.

В чем можно испечь бисквит для торта, если нет формы: противень

В чем можно испечь бисквит для торта, если нет формы / Фото: Pexels

Противень известен своей универсальностью. Поэтому его можно использовать и для выпечки тортов. В идеале у вас должен быть плоский противень с высотой стенок не менее 3 см. Лучше, чтобы он был еще глубже.

Противень нужно тщательно смазать маслом, обсыпать мукой и выстелить пергаментом. Это необходимо, чтобы лепешка не прилипла и легче вынималась. Заливайте противень жидким тестом только на половину (т.е. на 1,5 см, если высота бортиков 3 см). Помните, что тесто во время выпечки поднимется.

Такие лепешки получаются достаточно тонкими, поэтому вам придется испечь их в большом количестве. Неплохо, если у вас будет 2-3 одинаковых противня, чтобы выпекать лепешки одновременно. После этого просто промазайте их всем кремом и выложите друг на друга. Если вам нужен круглый торт, найдите тарелку нужного размера и просто вырежьте круг из прямоугольного лепешка.

Чем можно заменить кольцо для торта: металлическая или чугунная сковорода

Очень важно обратить внимание на то, чтобы в сковороде не было пластиковых деталей. Очень удобно, если в металлической или чугунной сковороде ручка будет отстегиваться.

Необходимо подготовить металлическую сковороду перед тем, как выливать на нее тесто. Можно смазать ее сливочным маслом или выложить на дно пергамент. Тогда вам будет достаточно просто вытащить бисквит из сковороды, когда они испекутся.

Чугунная сковорода подойдет для выпекания лепешек даже лучше. Обязательно смажьте ее дно маслом или выложите пергаментную бумагу, чтобы бисквит не пристал.

Торт без формы: подойдет ли кастрюля

Здесь важно понять, что не каждая кастрюля подойдет для приготовления в духовке. На ней не должно быть деталей из пластмассы. Обратите внимание и на сам материал. К примеру, нержавеющую сталь можно без проблем ставить в духовку.

Перед выпечкой убедитесь, что кастрюля подходит для этого. Иногда такую информацию можно найти в инструкции.

Не забудьте смазать ее дно сливочным маслом, обсыпать мукой или выстелить пергамент, чтобы лепешка не пристала и легко отошла от кастрюли.

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