Что делать, если печь дымит: возможные причины и способы их устранения

Почему дымит печь

Многие во время отопления печкой сталкивались с такой проблемой, когда вместо ожидаемого уютного тепла в помещение прорываются клубы дыма. Это явление, известное как обратная тяга, имеет ряд понятных причин, которые, впрочем, можно устранить. Если учесть эти факторы заранее, можно прогревать печь чисто и тихо, избегая запаха гари.

Дымоход и засорение сажей

Одна из самых распространенных проблем — забитая труба. Сажа оседает на стенках дымохода, сужая проходной канал, из-за чего тяга катастрофически падает, и дым начинает выходить в комнату.

Решение состоит в регулярной чистке дымохода. Это нужно делать по факту засорения. Следует помнить, что чем чаще для отопления используются дрова низкого качества или бытовой мусор, тем быстрее происходит засор канала.

Часто дымление возникает из-за внешних условий или сезонных изменений.

«Воздушная пробка» и холодное время года

Осенью, зимой или во время тумана дымоход может сильно охлаждаться, и в нем образуется застой холодного воздуха, что создает пробку. Дым, встречая этот «затор», возвращается в помещение.

Решением является прогрев канала перед разжиганием: открывают прямой ход (или, если его нет, дверцы для прочистки), зажигают бумагу или газету и прогревают канал, и только затем растапливают печь.

Правильная техника розжига

Если печь дымит, пока не прогреется, причина может быть в неправильном разжигании. Многие люди допускают ошибки в этом процессе, начиная с использования влажных дров, заканчивая попытками разжечь огонь при закрытой заслонке.

Чтобы избежать дымления и преодолеть воздушную пробку, печь нужно правильно прогревать. Вот техники прогревания, которые рекомендуют печники:

Открыть задвижку, поджечь газету у входа в дымоход, затем закрыть дверцу и создать дополнительную тягу простым способом — несколько раз широко открыть и закрыть входную дверь, помогая воздуху двигаться вверх. Другой способ — прогреть канал через верх. Снять кружки у печи, поджечь бумагу как можно ближе к трубе и слегка раздуть ее картоном. Воздух начинает тянуть вверх, и после этого можно спокойно закладывать дрова.

Для идеального разжигания следует придерживаться следующего плана:

Убедитесь, что дымоход открыт (и проверен на наличие мусора).

Уложите на дно печи щепки, бумагу или специальные кубики для розжига.

Сверху уложите небольшие сухие дрова , лучше укладывая их пирамидкой.

Подожгите нижний слой (где щепки и бумага).

Только когда огонь хорошо разгорится и охватит небольшие дрова, можно выкладывать сверху большие поленья.

Чаще проблемы начинаются именно с конструктивных особенностей печи и состояния дымоходного канала.

Высота трубы имеет значение

Если тяга остается слабой даже при чистом дымоходе, следует проверить его высоту. По нормативам, дымовая труба должна подниматься не ниже, чем на полметра над коньком крыши, а общая высота от колосниковой решетки до оголовка должна быть примерно 5 метров. Чем выше канал, тем легче и стабильнее поднимается горячий воздух.

В случае недостаточной длины конструкции, необходимо удлинить дымоход. Чтобы мусор не попадал в дымоход извне, на него также рекомендуется установить козырек.

Щели в кладке и негерметичность

Холодные потоки воздуха, проходящие из-за неплотности кирпичной кладки, существенно мешают нормальному подъему дыма. Трещины и швы следует замазывать специальным раствором или смесью глины с соломой. После качественной герметизации тяга обычно сразу усиливается.

Особенности металлических труб

Тонкие металлические трубы имеют склонность быстро охлаждаться, что приводит к образованию конденсата и ухудшению тяги.

Чтобы избежать этого, такие трубы обязательно утепляют базальтовой ватой, стекловолокном или вспененным полиэтиленом с фольгой. Утепление помогает стабилизировать температуру и поддерживать стабильную тягу.

Ошибки конструкции топки

Иногда проблемы дымления связаны с ошибками в геометрии печи:

Когда дверцы расположена выше первого дымоходного канала, горячий воздух может выходить через них непосредственно. В этом случае помогает небольшая перегородка, которая направит газы в нужный ход.

Топки, ширина которых превышает сорок сантиметров, иногда дымят во время ветра. Для стабильности тяги их можно сузить, добавив дополнительный ряд кирпичей.

Почему дымит при открывании дверцы

Если при открывании дверцы дымится печь, причина может заключаться не только в конструкции, но и в слишком резком ее открывании. Это нарушает воздушный баланс внутри печи, что приводит к выбросу дыма наружу.