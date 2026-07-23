Что делать, если ребенок не ест овощи и фрукты: советы родителей и диетологов

Дети / © pexels.com

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Если ребенок категорически отказывается от овощей и фруктов, не следует торопиться к принуждению или ссорам. Эксперты и родители поделились простыми приемами, помогающими сформировать здоровые пищевые привычки без конфликтов.

Об этом пишет BBC.

Специалисты отмечают, что давление за столом может только усугубить ситуацию. Одна из мам, Дун из Лондона, рассказывает, что не заставляет дочь доедать еду.

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«Если они голодны, они съедят. Я не заставляю их, потому что думаю, что это может создать дополнительное давление», — говорит она.

В то же время, женщина продолжает класть овощи на тарелку ребенка, даже если та отказывается их есть.

Родители советуют не отказываться от овощей, а изменять способ их подачи.

Например:

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добавлять брокколи к соусу для пасты;

класть больше овощей в болоньезе или каре;

готовить овощные нагетсы;

добавлять овощи в домашние бургеры.

Так ребенок получает полезные продукты без стресса.

Эксперты советуют предлагать сразу несколько вариантов овощей или фруктов. Когда ребенок сам выбирает, что именно есть, он чаще соглашается попробовать новый продукт. Кроме того, важно хвалить детей даже за небольшие успехи.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), ребенку может потребоваться до 15 попыток, прежде чем он привыкнет к новому вкусу. Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно предлагать овощи, даже если поначалу ребенок от них отказывается.

Диетологи подчеркивают, что дети подражают поведению взрослых. Если родители сами с удовольствием едят овощи, малыши чаще перенимают эти повадки.

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К тому же следует привлекать детей к выбору продуктов, приготовлению пищи или даже сбору фруктов.

Эксперты советуют не разрешать ребенку постоянно перекусывать сладостями. Вместо этого следует держать под рукой нарезанные овощи, яблоки, ягоды или другие полезные продукты.

Сладости не обязательно полностью запрещать, но лучше совмещать их с фруктами или другими полезными перекусами.

По словам специалистов, прихотливость в питании является нормальной для многих детей и часто проходит с возрастом. Однако если ребенок начинает избегать большого количества продуктов, резко ограничивает свой рацион или это влияет на его здоровье и развитие, необходимо обратиться к врачу для консультации.

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Напомним, родители часто пытаются заранее снизить ожидания ребенка, чтобы смягчить возможное разочарование. Психолог Радослав Качан считает, что такой подход не работает и даже вредит: ребенок слышит не только «это может не получиться», но и «мама/папа не верят в меня». Вместо этого важно поддерживать ребенка, учить жить эмоции и фокусироваться на усилиях, а не только на результате. Жизнь как раз дает уроки, а задача родителей — быть рядом в сложные моменты.

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