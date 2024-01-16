Что делать, если стекло в автомобиле замерзает изнутри и почему так происходит

Зимой, когда температура воздуха часто опускается ниже нуля, а ночью "радует" достаточно сильными морозами, лобовое стекло автомобиля замерзает. Порой так происходит внутри. Почему и что делать?

Об этом рассказали в издании Mirror.

Согласно автомобильной организации RAC, замерзание лобового стекла внутри салона связано с конденсатом. Хуже всего то, что это может повлиять на ваш автомобиль, особенно, если это довольно старая модель.

Почему замерзает стекло внутри автомобиля

В RAC утверждают, что появление обледенения внутри автомобиля указывает на высокую влажность в салоне. Если внутри авто теплый, влажный воздух, то это приведет к образованию конденсата на окнах и лобовом стекле, а из-за низкой наружной температуры стекло становится ночью холодным и подмерзает.

Автомобильные эксперты уверены, что в транспортных средствах, независимо от возраста, марки или модели, такая проблема достаточно распространена. Потому нужно знать, как с ней справиться.

Конденсат в автомобиле может появляться из-за разных факторов. К примеру, если вы оставили в машине влажную обувь, вода будет со временем испаряться, что приведет к избытку влаги. То же может произойти, если включить обогреватель перед парковкой.

Что делать, чтобы стекло не замерзало внутри авто

Что делать, чтобы стекло не замерзало внутри авто / Фото: Unsplash

В RAC уверены, если вы будете регулярно уверяться, что автомобиль хорошо проветривается, то можно предотвратить образование конденсата и, как результат, избавиться от обледенения внутри. Например, если у вас часто работает обогреватель, старайтесь открывать окна, особенно когда паркуетесь, чтобы сбалансировать разницу между внутренней и наружной температурой.

Также убедитесь, что убрали все влажные предметы из салона. Даже если вы просто прогулялись по мокрому тротуару или были в спортзале, не оставляйте влажную обувь и спортивную одежду внутри.

Убрать излишний конденсат из автомобиля помогут и некоторые продукты. К примеру, силикагель. Можете оставить небольшое количество его в подставке для стаканов, чтобы он впитал влагу.

Если эти способы не помогут побороть проблему, значит она серьезнее, говорят эксперты. Тогда следует отправить автомобиль в ремонт.

Читайте также: