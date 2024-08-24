Что делать, если свекла не сладкая: один единственный ингредиент, который меняет все

Свекла – основной компонент многих рецептов украинского стола. Поэтому неудивительно, что от внешнего вида, вкуса и цвета часто зависит качество блюда. Как сделать свеклу более вкусной?

Чаще свеклу подают к столу в отварном виде. Существует несколько интересных трюков, помогающих справиться с такими проблемами, как отсутствие сладкого вкуса и яркого цвета этого продукта после варки.

Прежде всего, следует запомнить, что свеклу всегда отваривают в нечищеном виде. Большинство кулинаров это знают, но другие нюансы часто остаются секретами.

Интересно, но опытные повара утверждают, что свекла всегда останется ярко красной во время варки, если к ней добавить небольшое количество горчицы. К тому же эта приправа придаст готовому продукту яркий вкус и аромат, а потому его точно стоит попробовать.

Что нужно делать? На одну кастрюлю воды добавьте 1 ч. ложку горчицы в порошке или готовой специи. Тщательно размешайте, чтобы приправа растворилась, затем бросьте в жидкость корнеплод и отварите так, как вы это делаете обычно.

Такая свекла непременно получится яркой, сладкой и станет настоящим украшением любого блюда, особенно салата.

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