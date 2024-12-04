Что делать, если у толстянки желтеют листья: три бюджетных средства, которые заставят денежное дерево зеленеть

Толстянка (денежное дерево) — одно из самых любимых комнатных растений многих украинцев. Ее легко выращивать, она требует минимального ухода. Но иногда ее листья начинают желтеть и опадать.

Почему желтеют и опадают листья у толстянки

Причин может быть несколько, поэтому следует сначала их правильно идентифицировать, чтобы предоставить растению необходимый уход:

Природные — взрослое денежное дерево может сбрасывать старые листья, чтобы обновиться. Сначала оно желтеет, становится безжизненным, в конце концов опадает. Это явление вполне нормально. Обычно процесс происходит осенью, хотя может начаться в любое время года. Если другие части рослины зеленые и упругие, не стоит беспокоиться. Солнечный ожог – одна из самых распространенных причин, почему желтая крона деревьев. Хотя толстянка любит свет, однако, прямые солнечные лучи вызывают у растения серьезные ожоги. Поэтому внимательно следите за состоянием денежного дерева. Сначала листья покраснеют, затем пожелтеют и начнут опадать. Если не принять надлежащих мер, растение засохнет. Нарушение режима поливки – это частая ошибка неопытных цветоводов. Денежное дерево нельзя обильно и часто поливать, иначе листья начнут желтеть. В природе толстянка растет в условиях засухи, а потому не любит излишнюю влагу. При избытке воды корни начнут гнить, а листья темнеть. Вредители и болезни — наиболее распространенные вредители, которые могут вредить толстянке, — мучнистый червец, паутинный клещ, трипс.

Что делать, если у толстянки желтеют листья: подкормка

Опытные цветоводы советуют готовить подкормку для толстянки из измельченных листьев яглица обыкновенного. Возьмите несколько штук, уложите в банку, хорошо разомните, залейте 100 мл воды и оставьте в теплом месте на 4 дня. Перед применением удобрение следует развести в воде в пропорции 1:3.

Еще одной замечательной подкормкой для денежного дерева является яичная скорлупа. Ее можно просто добавлять в грунт (предварительно измельчив) или приготовить специальный настой. В стакан порошка яичной скорлупы добавить 2,5-3 л воды. Настаивать раствор 3 дня. Таким удобрением можно поливать не чаще 1 раза в месяц.

Еще толстянку можно опрыскивать янтарной кислотой. Разведите в 1 л воды 2 таблетки янтарной кислоты (100 мг каждая). Раствором следует опрыскивать листья растения.

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