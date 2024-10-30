Что делать, если в цветочных вазонах появилась плесень: четыре продукта, которые помогут от нее избавиться

Белая плесень, которая появляется на земле в цветочном горшке, это не только неприятное зрелище. Она также оказывает негативное влияние на растение. Потому с ней нужно бороться.

Не стоит сразу бежать за свежей почвой в цветочный магазин, ведь есть гораздо более простые решения с использованием продуктов, которые есть в вашем доме.

Откуда появляется плесень в горшке

Пушистый белый налет, появляющийся на поверхности земли — это ничто иное, как плесень, вызванная грибковыми инфекциями. Она также может возникать, когда вы чрезмерно поливаете растение или в помещении слишком влажный воздух.

Прежде всего, перед удалением грибка нужно понять, что вызвало его появление. На время попробуйте ограничить полив растений. Если плесень исчезла, это значит, что вы переливаете свои цветы. А если это не помогло, придется лечить растение. Сделать это можно не только магазинными средствами.

Как остановить рост плесени в цветочных горшках: 4 бабушкины метода

Самый простой метод, который уже давно используется против плесени на земле, это подсушить почву. Вытряхните его из горшка на противень и поставьте в разогретую до 90 градусов духовку на 30 минут. В процессе нужно несколько раз перемешать землю. Эта процедура поможет избавиться не только от плесени, но и от личинок и некоторых вредителей.

Еще одно эффективное средство от плесени в цветочных горшках – пищевая сода. Ее рекомендуется использовать двумя способами. Первый состоит в смешивании 10 г соды с 1 л воды. Этой смесью нужно опрыскивать растения в течение 10 дней. Вы заметите, что налет темнеет.

Также пищевую соду можно наносить непосредственно на почву. Предварительно разведите 1,5 ст. ложек вещества в 1 стакане кипяченой и охлажденной воды.

Достаточно эффективно борется с плесенью корицей. Она быстро убивает грибок и борется с его повторным появлением.

Не менее мощным средством является и чеснок. Зубчики нужно разрезать на маленькие кусочки и положить в землю, уже через несколько дней плесень исчезнет.

Верхний слой почвы можно присыпать кофейной гущей. Она не только остановит рост плесени, но и дополнительно подпитает растения.

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