Что делать, если в холодильнике много еды после праздников и неприятно пахнет: как решить проблему

Как быстро избавиться от неприятного запаха в холодильнике / © Freepik

После праздничных застолий холодильник часто превращается в склад разнообразных блюд — салатов, соусов, мяса и десертов. Даже если еда еще пригодна к употреблению, смесь ароматов быстро создает стойкий неприятный запах. Многие думают, что без полного мытья не обойтись, но существует простой бытовой трюк, который поможет быстро решить проблему.

Почему в холодильнике появляется запах

Основная причина — сочетание различных продуктов с сильными ароматами и повышенная влажность. Даже плотно закрытые контейнеры не всегда спасают, ведь запахи постепенно скапливаются и оседают на полках.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике без мытья

Вам понадобится обычная пищевая сода или молотый кофе — один из этих продуктов точно есть на вашей кухне.

Возьмите небольшую открытую мисочку или блюдце.

Насыпьте 3 столовые ложки соды или молотого кофе.

Поставьте емкость на среднюю полку холодильника.

Оставьте в холодильнике, не накрывая.

Сода и кофе работают как природные абсорбенты, они не маскируют запах, а впитывают его из воздуха. Если добавить в соду несколько капель лимонного сока, в холодильнике будет приятно пахнуть свежестью. Этот трюк не заменяет полную уборку, но идеально подходит, когда нет времени или сил после праздников. Он быстрый, безопасный и не влияет на вкус продуктов.

