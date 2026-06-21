Что делать, если в Карпатах наткнулись на медведя: советы специалиста

Что делать, если видите медведя / © Unsplash

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Летом во время прогулок в лесу или другими заповедными территориями может случиться так, что на вашем пути появится медведь. Это очень опасная ситуация, и нужно знать, как поступать в таком случае.

Директор Львовского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович рассказал 24 Travel, что делать, если вы натолкнулись на медведя.

Что делать, если на вашем пути медведь

В Украине в дикой природе медведи водятся в Карпатском регионе, в частности, во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Если во время похода или отдыха в лесу вы увидели следы большого размера и специфической формы и большой помет — вероятно, где-то рядом есть медведи.

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Вероятность встретить медведя повышается в конце лета и осенью, когда медведи ищут еду, чтобы набрать побольше жира на зиму.

«Осенью, когда они набирают жир для того, чтобы зимовать, стараются как можно больше есть, ищут ягоды, фрукты. Они тогда менее осторожны и, следовательно, могут пересечься с людьми, которые тоже собирают ягоды в лесу. Тогда есть большая вероятность встречи», — говорит Игорь Антахович.

Также высока вероятность встретить медведя в конце зимы, когда они выходят из спячки голодные, и могут подходить близко к домам и огородам людей, мусорникам или скотомогильникам.

Сами медведи никогда не ищут контакта с людьми. Это происходит случайно, когда зверь ищет еду. Многие до сих пор считают, что отпугнуть медведя в лесу можно, если громко шуметь. Это неправда.

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Обойти медведя можно, если двигаться исключительно по проложенным туристическим тропам, иметь хорошую карту и пользоваться официальными источниками информации для путешественников.

«Еще раз напоминаю, что когда мы идем на природу, то мы идем в гости к живущим там животным. Мы гости на этой территории, а не хозяева. И потому нужно так себя вести, чтобы хозяев не побеспокоить лишний раз», — говорит специалист.

Если вы увидели медведя перед собой, главная задача — сделать все возможное, чтобы медведь не заметил вас. Остановитесь, держите животное в поле зрения и максимально аккуратно отходите назад. Если медведь вас заметил, нужно только убегать.

Ни в коем случае нельзя приближаться к дикому медведю, чтобы рассмотреть его. Также нельзя снимать его видео или фотографировать. Ни в коем случае не подходите к маленьким медвежатам.

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Подойти или попытаться погладить медвежат — 100% опасность для жизни. Всегда рядом с ними находится мать, готовая вас атаковать за попытку приблизиться к медвежатам. В случае малейшей угрозы медведица беспощадно атакует людей.

Туристам и украинцам, живущим в ареалах распространения медведей, следует знать, что они питаются преимущественно растительной пищей — корнями и ягодами. В кустарниках медведи провоцируют сильный шум.

Если во время пребывания в лесу вы услышали отчетливые тяжелые звуки в чаще, которые значительно громче человеческой ходьбы, необходимо немедленно остановиться, определить направление шума и изменить свой маршрут в противоположную сторону, чтобы избежать опасного пересечения с медведем.

Медведи: последние новости

Напомним, несмотря на распространенный миф, медведи зимой впадают не в классическую спячку, а в состояние оцепенения, обусловленное нехваткой пищи. В отличие от мелких млекопитающих, чей организм замедляется на 90–99%, а температура падает почти до нуля, у медведей изменения менее радикальные: температура снижается только на 8–12 °F, а сердцебиение — примерно на 77%.

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В этот период они не едят и не пьют, а живут посредством жира, но сохраняют мышечную силу, слегка двигаются во избежание пролежней, а самки даже рожают детенышей.

Продолжительность оцепенения варьируется от 2 до 7 месяцев и зависит от климата. А вот медведи в неволе, панды и белые медведи, кроме беременных самок, в спячку не впадают вообще.

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