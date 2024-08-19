Что делать, если в унитазе постоянно течет вода: 5 простых вариантов решения проблемы

Сначала нужно выявить причину утечки воды, тогда будет гораздо легче решить вопрос.

Рассказываем, какие причины утечки воды из бачка или самого унитаза и как быстро устранить проблему.

Что делать, если в унитазе постоянно течет вода

Проверьте прокладку. Это самая частая проблема, ведь со временем резиновая прокладка изнашивается, поэтому происходит протекание. Чтобы убедиться, что утечка воды именно в районе прокладки, снимите крышку унитаза и посмотрите, если уровень воды не достает до горлышка перелива, следовательно, проблема именно в прокладке. Тогда следует перекрыть воду, снять механизм и заменить прокладку.

Это самая частая проблема, ведь со временем резиновая прокладка изнашивается, поэтому происходит протекание. Чтобы убедиться, что утечка воды именно в районе прокладки, снимите крышку унитаза и посмотрите, если уровень воды не достает до горлышка перелива, следовательно, проблема именно в прокладке. Тогда следует перекрыть воду, снять механизм и заменить прокладку. Проблема с клапаном. Со временем клапан заслонки может повредиться или деформироваться, поэтому вода будет просачиваться в унитаз. Чтобы проверить, не поврежден ли клапан, спустите воду и посмотрите, утечет ли она во время повторного набора в унитаз. Такой клапан можно приобрести на рынке или в любом магазине, его легко заменить, поэтому не потребуется вызвать сантехника.

Со временем клапан заслонки может повредиться или деформироваться, поэтому вода будет просачиваться в унитаз. Чтобы проверить, не поврежден ли клапан, спустите воду и посмотрите, утечет ли она во время повторного набора в унитаз. Такой клапан можно приобрести на рынке или в любом магазине, его легко заменить, поэтому не потребуется вызвать сантехника. Требуется замена уплотнителя. Между основанием унитаза и полом есть уплотнительная прокладка, которая может разрушиться, поэтому происходит утечка воды на пол. Для того, чтобы заменить этот уплотнитель, нужно снимать унитаз. Если вы самостоятельно не сможете справиться с этой проблемой, лучше вызвать сантехника.

Между основанием унитаза и полом есть уплотнительная прокладка, которая может разрушиться, поэтому происходит утечка воды на пол. Для того, чтобы заменить этот уплотнитель, нужно снимать унитаз. Если вы самостоятельно не сможете справиться с этой проблемой, лучше вызвать сантехника. Наличие трещин. Трещины могут быть на самом унитазе, на смывном клапане и трубе перелива. Если вы обнаружили трещину на любой детали конструкции, ее обязательно нужно заменить. Не следует забывать, что перед ремонтными работами нужно перекрыть воду и слить ее из бачка.

Трещины могут быть на самом унитазе, на смывном клапане и трубе перелива. Если вы обнаружили трещину на любой детали конструкции, ее обязательно нужно заменить. Не следует забывать, что перед ремонтными работами нужно перекрыть воду и слить ее из бачка. Неправильно установлена сантехника. Если унитаз не прикреплен к полу или в какой-либо части конструкции недостаточная герметизация, это может стать причиной протекания воды. Надо убедиться, что сантехника хорошо прикреплена к полу и нет пробелов между основанием и уплотнителем. При необходимости следует подтянуть все шурупы или заменить уплотнительное кольцо для лучшей герметизации.

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