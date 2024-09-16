Что делать, если в ваш дом залетела летучая мышь: ни в коем случае не суетитесь

Очень часто случается, что летучие мыши залетают в дом. Хотя эти животные не очень опасны или агрессивны, однако могут случайно поцарапать вас, когда будут чувствовать страх и мететься по помещению.

Царапины летучей мыши опасны тем, что могут инфицировать вас, ведь эти животные часто являются переносчиками различных инфекций. Именно поэтому очень важно соблюдать четкие инструкции и быть крайне осторожными.

Что делать, если в ваш дом залетела летучая мышь

Прежде всего, выведите из помещения домашних любимцев, которые могут пытаться подстрелить летучую мышь. Особенно это касается кошек, которые обязательно будут прыгать на животное. Однако и других домашних любимцев лучше вывести.

Далее, совершайте следующие действия:

Старайтесь не суетиться и не ловите летучую мышь голыми руками, ведь сделать это практически невозможно. Подождите, пока он измучится и сядет на любую поверхность. Обязательно наденьте на руки плотные варежки и свитер с длинными рукавами, чтобы не получить ранения. Возьмите любую емкость, подходящую по размеру. Это может быть миска или кастрюля или картонная коробка. Попытайтесь поймать летучую мышь внутрь, прижав к стене. Далее возьмите картонку и аккуратно продвиньте ее между стеной и емкостью. Так летучая мышь не сможет убежать. Вынесите емкость с летучей мышью на улицу и поставьте на дерево, забор или что-то высокое. Убедитесь, что летучие мыши не поймают другие животные.

Эксперты утверждают, что нельзя просто выбрасывать летучую мышь из окна на улицу, даже если вы живете на первом этаже. Потому что это животное дезориентировано, оно может упасть и разбиться.

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