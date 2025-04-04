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Что делать, если весной желтеет чеснок: какая подкормка лучше всего для решения проблемы
Какие причины желтения листьев чеснока: чем подкормить, чтобы культура стала зеленой и головки росли большими.
Наверное, нет таких хозяев, которые не выращивали бы чеснок на своем огороде. Ведь этот овощ — незаменимый ингредиент для многих блюд, а также консервации. И довольно часто огородники весной сталкиваются с проблемой пожелтения листьев чеснока. Обычно это происходит в мае. Рассказываем, почему чеснок начинает желтеть, чем подкормить, чтобы овощ не болел.
Какие причины того, что чеснок начинает желтеть
Чаще пожелтение листьев чеснока происходит из-за того, что растению не хватает питательных веществ.
Культура имеет грибковое заболевание. Это проверить достаточно просто, нужно выдернуть чеснок и осмотреть нижнюю часть головки.
Если чеснок начал желтеть, когда на улице уже тепло и сухо, это может означать, что растению не хватает влаги.
Участок нуждается в разрыхлении почвы, поскольку чеснок может не получать воздух, влагу и надлежащее количество полезных веществ.
На растении завелись вредители, например, луковая муха.
Если чеснок желтеет из-за вредителей: какие лучшие методы борьбы
Нашатырь. Этот способ считается самым лучшим и популярным, чтобы избавиться от вредителей на культуре. Чтобы приготовить средство, необходимо взять 50 г нашатырного спирта и растворить его в восьми литрах воды. Опрыскивать и поливать грядку раствором лучше вечером, когда нет палящих солнечных лучей.
Соль. Это также хороший метод, чтобы избавиться от вредителей. Надо развести 250 грамм соли в 10 литрах воды и полить грядку. А через 10 дней нужно обработать чеснок каким-либо средством от насекомых.
Если чеснок желтеет от недостатка питательных веществ: что делать
Карбамид. Пожелтевшие листья чеснока обычно свидетельствуют о нехватке азота, магния и серы. Решить эту проблему можно с помощью питательного раствора. В 10 литрах теплой воды растворите полстоловой ложки карбамида и четверть столовой ложки сульфата магния. Этого хватит, чтобы обработать одну сотку посадок чеснока. Уже после одной процедуры листья чеснока станут более зелеными, стебель потолстеет, а головка будет набирать массу.
Древесная пепел. Его можно вносить как сухим, так и в виде настоя. Чтобы приготовить настой, надо взять полтора стакана просеянного пепла и растворить в ведре воды, настоять три часа. А затем необходимо полить грядку с чесноком. В сухом виде пепел следует вносить во чеснок после дождей. От такого удобрения культура хорошо растет, потому что древесный пепел — мощный источник калия и фосфора.