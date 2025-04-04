Что делать, если весной желтеет чеснок: какая подкормка лучше всего для решения проблемы

Карбамид. Пожелтевшие листья чеснока обычно свидетельствуют о нехватке азота, магния и серы. Решить эту проблему можно с помощью питательного раствора. В 10 литрах теплой воды растворите полстоловой ложки карбамида и четверть столовой ложки сульфата магния. Этого хватит, чтобы обработать одну сотку посадок чеснока. Уже после одной процедуры листья чеснока станут более зелеными, стебель потолстеет, а головка будет набирать массу.

Древесная пепел. Его можно вносить как сухим, так и в виде настоя. Чтобы приготовить настой, надо взять полтора стакана просеянного пепла и растворить в ведре воды, настоять три часа. А затем необходимо полить грядку с чесноком. В сухом виде пепел следует вносить во чеснок после дождей. От такого удобрения культура хорошо растет, потому что древесный пепел — мощный источник калия и фосфора.