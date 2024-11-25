Что делать, если во время отжима машинка сильно прыгает: почему так происходит

Часто бывает, что стиральная машинка начинает прыгать во время отжима. Почему так происходит и что делать?

Как правило, избыточная вибрация появляется во время режима отжима. И это не удивительно, ведь в этот момент барабан раскручивается до тысячи оборотов в минуту, а то и больше. Нужно ли беспокоиться, если машинка начинает прыгать и трястись? Конечно, да. Из-за чрезмерных вибраций механизм может сломаться.

Почему стиральная машинка во время отжима сильно вибрирует

Барабан является самой большой деталью стиральной машины и, конечно, самой важной. Именно он также является главным источником вибрации. Например, если во время отжима на поверхности стиральной машинки вместе с ней вибрируют мелкие вещи — пугаться не нужно, потому что это норма. Однако сдвигать с места техника не должна.

Существует допустимый предел вибрации, но даже в таком диапазоне он может быть столь сильным, что будет вызывать определенные проблемы. Конечно, производители предусмотрели, что стиральная машина может вибрировать и трястись, поэтому они добавляют в механизм специальные противовесы. Однако может случиться такое, что они сломались и тогда техника начинает прыгать. Также чрезмерное тряски может вызвать повреждение тахогенератора или амортизатора, или стирание подшипника. Чтобы это все починить, придется вызвать профессионала.

Однако вы можете и самостоятельно проверить, что именно стало причиной вибрации. Возможно, вы сможете справиться с проблемой без необходимости внушения специалиста.

Что нужно сделать, чтобы стиральная машинка не прыгала во время отжима

Прежде всего, проверьте, не забыли ли вы снять транспортировочные болты. Их прикрепляют, чтобы техника не двигалась во время транспортировки. После установки машинки в доме их нужно обязательно открутить. Если вы этого не сделаете, они вызовут дисбаланс, который и приведет к появлению дополнительных вибраций. Транспортировочные болты (4 или 6 штук) укрепляют через заднюю стенку. Обычно в инструкции можно найти место, где именно. Но и так их хорошо заметно — у них большие головки. Не забудьте поставить на их место резиновые заглушки, идущие в комплекте со стиральной машинкой.

Не забудьте, что машину необходимо устанавливать строго горизонтально. Вы можете проверить, стоит ли она правильно, с помощью специального уровня. Отрегулируйте положение с помощью вращения ножек. Помните, что часто пол в ванной может быть не идеально ровным, поэтому разные ножки могут устанавливаться на разном уровне. Если уровня нет, устанавливайте машинку так, чтобы она не дрожала и не шаталась.

Специалисты советуют обязательно устанавливать стиральную машинку на специальный антивибрационный коврик. Также вы можете использовать особые подставки.

И напоследок не забывайте правильно загружать барабан. Вещи должны быть умеренно распределены по нему. Если вы будете часто перегружать стиральную машинку, то со временем это может привести к ломанию подшипника. Производитель указывает в инструкции допустимый вес, но помните, что эта цифра означает мокрые вещи. А сухая одежда становится на 2/3 тяжелее после того, как увлажняется. Недостаточная нагрузка может также повлиять на вибрации. Специалисты советуют использовать мешки для стирки только по мере необходимости, потому что они не дают машинке равномерно распределить вещи во время отжима.

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