В связи с отключениями электроснабжения в Украине участились случаи, когда люди застревают в лифтах.

В период активных отключений света в Украине лучше не воспользоваться лифтами. Однако если вы все же оказались в такой ситуации, существует несколько советов, как выбраться.

Что делать, если выключили свет, а вы застряли в лифте – читайте на ТСН.ua.

Успокойтесь. Постарайтесь не паниковать, ведь ничего страшного не произошло. Не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно и не нажимайте на все кнопки подряд.

Свяжитесь с диспетчером или аварийно-лифтовой службой. Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы, сообщите о проблеме и местонахождении. Если они не отвечают или не могут приехать, позвоните в службу "101".

Призовите на помощь жильцов дома. Если у вас нет телефона с собой или нет мобильной связи, позовите на помощь соседей и попросите, чтобы они вызвали спасательную службу.

Следуйте инструкциям аварийной бригады. После приезда спасателей четко следуйте всем их рекомендациям.

Позаботьтесь о самочувствии. Если в ожидании аварийной службы стало жарко, расстегните или снимите верхнюю одежду и умеренно пейте воду. Если состояние не улучшается, уложите вещи на пол и сядьте, вытянув ноги.

Подготовьте бокс с предметами первой необходимости. На случай отключения электроэнергии в лифте должна быть вода, снеки, успокаивающее, влажные салфетки, крепкие мусорные пакеты, фонарик. Поговорите с жителями дома и организуйте такой "бокс спасения".

Если в лифтовой кабине или в подъезде нет объявления с контактами службы, обслуживающей лифт, необходимо уведомить об этом ОСМД или ЖЭК.

Помните, главное – не паниковать и дождаться помощи специалистов. Следуя этим простым советам, вы сможете безопасно выбраться из лифта, даже если свет выключен.

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