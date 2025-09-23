Что делать, если яблоки начинают гнить еще на дереве: советы агронома

Яблоки / © Pexels

Осенью садоводы нередко замечают, что поздние яблоки начинают гнить еще на дереве. Часть урожая в таком случае можно спасти — переработать на компоты, соки или заморозить. Но лучший вариант — остановить процесс порчи еще до сбора плодов. Агроном посоветовал, как это сделать.

Об этом пишет «Сенсация».

Почему яблоки гниют еще на дереве?

Чаще всего причина гниения яблок на дереве заключается не в болезнях, а в недостатке питательных веществ в почве. Если земля истощена, дерево не получает достаточно сил для формирования здорового урожая.

Как помочь дереву?

Специалисты советуют использовать суперфосфат, ведь фосфор помогает предотвратить гниение плодов.

Рецепт подкормки:

1 ст. ложка суперфосфата на ведро теплой воды;

поливать под корень каждые две недели.

Дополнительные рекомендации агрономов

Удаляйте бесплодные побеги — это уменьшит нагрузку на дерево и направляет больше питательных веществ на плоды.

Проводите обрезку только в сухую погоду и обязательно стерильным инструментом.

Лучшее время для работ — утром, до значительного прогрева воздуха.

Эти советы пригодятся не только для яблонь, но и для груш и айвы, ведь их поздние сорта также чувствительны к дефициту питательных веществ.

К слову, ранее сообщалось о том, что нужно сделать весной, чтобы яблоки не гнили и были сладкими. Так, для весенней обработки деревьев специалисты советуют использовать карбамид.