Что делать, если забилась раковина: эксперт назвала простые способы, которые помогут без химии

Как прочистить раковину / © pexels.com

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К счастью, во многих случаях прочистить раковину можно самостоятельно, не прибегая к агрессивной бытовой химии. В SouthernLiving рассказали, какие способы советуют попробовать специалисты и как предотвратить повторное засорение.

Почему забивается раковина в ванной

Одной из самых распространенных причин засорения раковины волосы. Профессиональный клинер Сара Сан-Анджело объясняет, что в слив попадают как волосы с головы, так и мелкие волоски во время бритья. В трубе они смешиваются с кожным жиром, зубной пастой и другими загрязнениями. Постепенно образуется плотная масса, препятствующая нормальному оттоку воды.

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Поэтому если вода медленно стекает в раковине, не стоит ждать, пока слив полностью заблокируется. Чем раньше удалить загрязнение, тем проще это сделать.

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Специалисты рекомендуют профилактически очищать слив примерно раз в месяц. Это поможет не допустить значительного накопления волос и грязи.

Как прочистить раковину в домашних условиях

Если забилась раковина, Сара Сан-Анджело советует не начинать с агрессивных химических средств для прочистки труб. Некоторые из них могут повреждать сантехнику, особенно при неправильном или частом использовании.

Прежде всего следует попытаться механически удалить засор. Для этого подойдет сантехнический тросик или специальная пластиковая полоска с небольшими зубцами для очистки слива.

Ее нужно осторожно вставить как можно глубже в сливное отверстие, а затем вытащить вместе с зацепившимися за зубцы волосами и грязью. После этого пустите воду и проверьте, стала ли она стекать быстрее.

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При необходимости процедуру можно повторить несколько раз. Во время очищения инструмент следует слегка поворачивать — так он может захватить больше волос.

Если этот способ не помог, можно попробовать небольшой вантуз.

Как прочистить слив средством для мытья посуды и горячей водой

Еще один простой способ прочистить раковину — воспользоваться средством для мытья посуды и горячей водой. Он может помочь растворить жировые отложения, которые склеивают волосы и другую грязь в трубе.

Сначала желательно дождаться, пока вода из раковины полностью стечет. Затем налейте в слив примерно половину стакана средства для мытья посуды, которое хорошо растворяет жир.

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После этого осторожно влейте горячую воду. Эффект может появиться не сразу, поэтому следует подождать. При сильном засорении процедуру может потребоваться повторить.

Работая с очень горячей водой, будьте особенно осторожны, чтобы не обжечься.

Как прочистить раковину содой и уксусом

Сода и уксус — один из самых известных домашних способов очищения слива. Его можно попробовать, если предыдущие методы не принесли желаемого результата.

Сначала влейте в слив горячую воду. Затем засыпьте примерно один стакан пищевой соды и добавьте стакан белого уксуса. Если жидкости недостаточно, чтобы смыть всю соду в трубу, уксус можно разбавить немного водой.

Закройте слив пробкой и оставьте смесь примерно на 10–15 минут. Реакция соды и уксуса повлечет за собой активное шипение. После этого промойте слив горячей водой.

В то же время специалист советует быть осторожными с таким методом в домах с очень старыми трубами.

Как избавиться от неприятного запаха из раковины

Неприятный запах из слива часто появляется из-за органических остатков, волос, жира и другой грязи, накопившейся внутри.

Поэтому маскировать запах ароматизаторами не стоит — прежде всего, нужно устранить его причину. Очистите слив от волос и налета, затем тщательно промойте его.

Если неприятный запах из раковины не исчезает даже после очищения или регулярно возвращается, проблема может быть связана не только с загрязнением самого слива. В таком случае целесообразно обратиться в сантехнику.

Как предотвратить засорение раковины

Самый простой способ реже прочищать раковину — не позволять волосам и большим частицам попадать в трубы.

Для этого можно установить специальную сеточку или улавливатель для волос на сливное отверстие. Также не стоит расчесываться непосредственно над раковиной. После бритья волоски лучше собрать и выбросить, а не смывать их в канализацию.

Регулярная профилактическая очистка также поможет избежать ситуации, когда вода вообще перестает стекать.

Когда нужно вызвать сантехника

Домашние способы помогают не все время. Если сантехнический трос, очистка слива и другие способы не принесли результата, засор может располагаться глубже в трубе.

Особенно насторожить должна ситуация, когда вода начинает возвращаться через другие сливы в доме или раковина переполняется. Это может свидетельствовать о более серьезной проблеме с канализацией, которую лучше поручить специалисту.

FAQ

Что делать, если вода не стекает в раковину?

Сначала попробуйте удалить волосы и другие загрязнения из слива механически с помощью сантехнического троса или специальной пластиковой полоски для очистки труб. Если вода все равно не стекает, можно воспользоваться небольшим вантузом или попытаться очистить слив средством для мытья посуды и горячей водой. Если же вода возвращается через другие сливы, лучше обратиться к сантехнику.

Как прочистить раковину содой и уксусом?

Засыпьте в слив примерно стакан пищевой соды, а затем влейте стакан белого уксуса. Закройте отверстие пробкой и оставьте на 10–15 минут. После этого промойте слив горячей водой. Со старыми трубами этот метод следует применять осторожно.

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