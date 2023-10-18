Что делать, когда стиральную машинку сильно трясет во время отжима

Если стиральная машина трясется во время отжима, есть несколько способов, чтобы избавиться от этой проблемы раз и навсегда.

Иногда бывает так, что во время стирки без видимых причин машинку начинает очень сильно трясти. Или она просто начинает прыгать на месте. Специалисты по ремонту стиральных машин говорят, что легкая вибрация – это нормально, беспокоиться не стоит. А вот когда машина-автомат начинает очень трястись, то это уже сигнал о том, что есть проблема. Рассказываем, как решить неприятность, когда машинку сильно трясет во время отжима.

Почему стиральная машинка трясется: основные причины

Специалисты по ремонту стиральных машин назвали несколько причин, по которым трясется барабан стиральной машины во время стирки. Это может происходить по нескольким причинам:

очень много белья;

гладкий или скользкий пол;

нарушение инструкции при установке и подключении машинки;

наличие креплений-болтов для транспортировки;

Обычно один из факторов бывает причиной того, что стиральную машину трясет во время отжима.

Что сделать, чтобы стиральную машинку не трясло

Чтобы стиральная машинка больше не прыгала, специалисты по ремонту предоставили несколько рекомендаций, как справиться с проблемой.

Во-первых, нужно равномерно распределять вещи по барабану, чтобы они не сбивались в кучу, и не перегружали машинку. Класть столько белья, сколько разрешено инструкцией к прибору.

Во-вторых, важно понимать: если в комнате, где стоит стиральная машинка, очень гладкий пол, нужно подложить под ножки специальные резиновые подставки. Их нужно также подкладывать, если пол имеет неровности. Это также является причиной того, что машинка прыгает и вибрирует.

В-третьих, убедитесь, что вы открутили болты, которые были во время транспортировки стиральной машинки. Поскольку они оказывают большое влияние на то, что машинку будет трясти. Также из-за них быстро изнашиваются основные узлы.

Что делать, когда стиральная машинка прыгает после осмотра

Если вы проверили свою стиральную машинку по всем пунктам, но она продолжает сильно вибрировать и прыгать, следует вызвать мастера. Проблема может касаться сломанных пружин, износа амортизатора и подшипников, уже давно нуждающихся в замене.

В этом случае на вопрос – почему трясется машинка, ответ сможет предоставить только специалист по ремонту стиральных машин после проведения диагностики. Самостоятельно такую проблему не следует решать, чтобы не сломать прибор окончательно.

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