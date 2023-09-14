Что делать осенью с клубникой, чтобы в следующем сезоне увеличить урожай в 5 раз

Чтобы весной был большой урожай, осенью нужно ухаживать за клубникой по-особому: обрезать, обработать, подкормить и укрыть ее на зиму.

Чтобы в следующем сезоне получить хороший урожай клубники, об этом обязательно нужно позаботиться осенью текущего года. Следует привести грядку в порядок: удалить больные листья, обработать и прикормить кусты. Тогда здоровое растение отблагодарит урожаем, который в пять раз будет превышать прошлогодний.

Нужно ли обрезать клубнику осенью?

Сентябрь — именно то время, когда клубника нуждается в особом уходе. Нужно тщательно осмотреть кусты, обрезать все поврежденные и сухие листья, также удалить омертвевшие и пораженные вредителями части растения. Следует удалить все сорняки из грядки, но так, чтобы не повредить корни кустов.

Если на кустах клубники нет признаков заболевания, тогда не скашивайте грядку, потому что это негативно повлияет на урожайность клубники в следующем году. Поскольку именно в сентябре летние листья меняются на осенние, с которыми растение будет зимовать. Поэтому нужно стимулировать образование осенних листьев, чтобы кусты смогли заложить цветочные почки.

Чтобы обновить грядку с клубникой, нужно удалить старые и слабые кусты, имеющие огрубевшие корни на поверхности земли. Их нужно заменить молодыми розетками от самых крепких растений. Кусты необходимо вынимать с большим комом земли, чтобы не повредить корни.

Осенью не следует обрывать усы клубники, так легко можно повредить весь куст. Лучше воспользоваться садовыми ножницами. Коротко усы не нужно обрезать, длина должна быть до 10 см.

Как обработать клубнику в сентябре, чтобы она дала большой урожай?

Очень важно, чтобы вредители и фитопатогены не оставались на кустах до зимы. После того, как вы обрежете больные листья и части пораженных кустов, можно осыпать грядку древесной золой и полить раствором перманганата калия. Если вдруг у вас на клубнике летом был клещ или другие вредители, тогда кусты следует обработать биопрепаратами. Такое удобрение не накапливается в почве и не будет вредным для человека и червей.

Чтобы в будущем сезоне не было заболеваний: серой гнили, бурой или белой пятнистости, следует обработать грядку препаратами, содержащими сенную палочку. Но такую обработку нужно проводить только вечером, потому что дневной свет губителен для сенной палочки.

Чем подкормить клубнику осенью?

В сентябре под кусты клубники нужно вносить как органические, так и минеральные удобрения. Тогда растения подготовятся к зиме и в следующем сезоне порадуют большим урожаем. Ибо именно в начале осени формируются плодовые почки, чтобы дать урожай в следующем году.

Чтобы корни земляники не обнажались, на грядке нужно рассыпать компост, перегной или биогумус. Компост текущего года также можно использовать для мульчирования грядки.

Если вы вдруг не подкармливали растения после сбора урожая, можно подкормить кусты нитроаммофоской: 2 ст. ложки на 10 л воды. Или можно использовать другое комплексное удобрение, которое будет содержать все важные полезные компоненты, но количество азота должно быть равным количеству фосфора и калия.

Чем на зиму укрыть клубнику, чтобы получить большой урожай?

Лучший материал для клубники от зимнего холода – это снег. Но часто бывает, что морозы ударили еще до того, как выпал снег. Есть два варианта: природные и искусственные материалы.

Растительный материал, чтобы укрыть клубнику: сено, солома, еловый лапник, ветки малины. Но самым лучшим укрытием будет хвоя, она способна пропускать воздух, сохраняя тепло, поэтому кусты клубники не будут выпревать.

Главное, чтобы молодые кусты были утеплены полностью. А кусты клубники, плодоносящие не один год, можно уложить вокруг, чтобы защитить только корни.

Синтетические материалы также отвечают на вопрос, чем на зиму укрыть клубнику. Это может быть агроволокно – агротекс или сланбонд. Его нужно класть на дуги, устроенные между грядками клубники. Тем самым вы создадите для кустов пространство с комфортной температурой, а они подарят вам за то большой урожай ягод в следующем сезоне.

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