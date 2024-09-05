Что делать с чернобрывцами после цветения: удобрение, мульча, борьба с вредителями и болезнями

Чернобрывцы в Украине — это особенно любимый и распространенный цветок. Ее высаживают во двориках, на клумбах, частных и приусадебных участках, где бархатцы растут на постоянной основе. Что делать с чернобрывцами после цветения? Ни в коем случае после сбора семян не нужно сжигать растение, оно может быть полезно, в первую очередь, для улучшения почвы.

Осенняя подготовка грядок

В конце теплого сезона, в сентябре и октябре, когда заканчивается цветение и освобождаются цветники, чернобрывцы используются для подготовки грядок. Вырванные из земли кустики, измельчаются вместе с цветками, корнем, разбрасываются по земле и перекапываются. Рекомендуемая глубина заделки 20-30 см. Особую пользу принесут чернобрывцы грядкам для моркови, капусты, чеснока, клубники, лука, томатов.

Улучшение почвы

Осенью, убирая посадки чернобрывцев, можно срезать надземную часть кустов, а корни оставлять в земле. Корневища, оставшись на зимовку, будут предотвращать вымывание микроэлементов, увеличат его влаго- и воздухопроницаемость.

Защита клубники

Чернобрывцы эффективны против различных вредителей, особенно клубники, для борьбы с гнилостными инфекциями, нематодой и т.д.

Можно использовать измельченные соцветия-корзинки и даже стебли с листьями, закапывая их непосредственно в землю. Таким образом, удастся отпугнуть нематоду и долгоносика, которые считаются одними из самых опасных вредителей клубники. Все дело в фитонцидах, выделяемых бархатцами. Именно они отпугивают насекомых. Для этого измельченные листья, стебли бутоны чернобрывцев нужно положить в лунку во время ее посадки, что защитит клубнику на несколько лет и от таких болезней как серая, белая, черная гниль, белая пятнистость, фузариоз, антракноз, корневая гниль. Аналогичную процедуру можно делать для других осенних посадок, например того же чеснока.

Компостирование чернобрывцев

Для улучшения состава компоста, чернобрывцы являются незаменимым компонентом. Перед внесением большие стебли измельчаются секатором, рубятся лопатой. После вложения в компостную кучу, вся масса обязательно покрывается слоем прошлогоднего компоста и другой органики.

Можно сделать компост только из самих чернобрывцев. Растения в измельченном виде следует плотно утрамбовать и залить водой. В таком виде настаиваться 15-20 дней. После этого растворить настой в воде в соотношении 1 к 10. Полученным раствором можно поливать растения осенью перед зимовкой.

Укрытие на зиму

Для утепления на зиму кустики чернобрывцев используют целиком или измельчают. Для задержания снега на посадках вырванные с корнем растения укладывают на землю. Укрытие из чернобрывцев не только задерживает снег, создает воздушную прослойку, но и отпугивает мышей и зайцев.

Укрытие на зиму

Настой против вредителей

Если насушить много чернобрывцев, то в следующем сезоне их можно будет использовать для приготовления настоев от вредителей.

Настой от тли готовится следующим образом – сухие чернобрывцы заливают водой в соотношении 1 к 10 и оставляют в прохладном темном помещении 2-3 дня. По истечении указанного срока настой процедить и добавить немного хозяйственного мыла, 40-50 г. Хорошо перемешать, чтобы мыло полностью растворилось, и можно использовать против тли как для профилактики, так и уже в борьбе с вредителем.

Читайте также: