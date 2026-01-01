- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 2 мин
Что делать с большим количеством еды, которая осталась после праздников: полезные советы хозяйкам
Сразу после праздников запланируйте время на расфасовку еды: часть заморозьте, часть превратите в новые блюда, что-то выбросьте, а холодильник быстро приведите в порядок. Это сэкономит ваши деньги, время и нервы.
После праздничного застолья холодильник часто переполнен мисками, контейнерами и тарелками с разными блюдами. Выбрасывать жалко, а есть одно и то же несколько дней подряд не хочется. Чтобы продукты не испортились и не стали угрозой здоровью, важно быстро навести порядок и правильно распределить еду. Вот проверенные советы, которые помогут сохранить блюда, превратить остатки в новые вкусности и без сожаления избавиться от того, что уже не стоит есть.
Проведите быструю сортировку
Начните с простого правила: все, что стояло на столе больше 3 часов, нужно оценивать очень внимательно. Разделите еду на четыре категории:
блюда, которые можно есть в ближайшие 2 дня;
продукты для замораживания;
ингредиенты для новых блюд и соусов;
еда, которую лучше выбросить.
Что следует отправить в холодильник
В холодильнике оставляйте только те блюда, которые точно съедите в ближайшее время. Можно смело хранить:
запеченное или вареное мясо без соуса;
отварные овощи — картофель, морковь, свеклу;
твердые сыры;
супы и бульоны;
свежие салаты без майонеза.
Важно: переложите все в герметичные контейнеры и подпишите дату.
Что лучше заморозить
Морозильная камера — это настоящий спаситель после праздников. Хорошо переносят замораживание:
мясо и птица без подливы;
котлеты, тефтели, запеченная курица;
вареники, голубцы, фарш;
бульоны и подливы;
хлеб и булочки.
Совет: замораживайте порционно, так удобнее доставать ровно столько, сколько нужно.
Из чего можно быстро приготовить соусы
Остатки блюд легко превратить во вкусные соусы. Идеи:
запеченное мясо, бульон и лук — соус к пасте;
отварные овощи — овощной крем-соус;
остатки сыра — сырный соус для макарон;
печеное мясо птицы — основа для подливки или рагу.
Что лучше съесть в первую очередь
Не медлите со следующими продуктами:
салаты с майонезом;
блюда с рыбой;
закуски с яйцами;
нарезки, которые долго стояли без холодильника.
Их нужно либо съесть в тот же день, либо выбросить без сожаления.
Что однозначно нужно выбросить
Даже если жалко, безопасность важнее. Выбрасывайте без раздумий:
блюда с кислым запахом;
салаты, изменившие цвет или ставшие водянистыми;
еду, которая стояла на столе всю ночь;
продукты с плесенью;
майонезные салаты, которым более 24 часов.