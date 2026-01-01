ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Что делать с большим количеством еды, которая осталась после праздников: полезные советы хозяйкам

Сразу после праздников запланируйте время на расфасовку еды: часть заморозьте, часть превратите в новые блюда, что-то выбросьте, а холодильник быстро приведите в порядок. Это сэкономит ваши деньги, время и нервы.

Вера Хмельницкая
После праздничного застолья холодильник часто переполнен мисками, контейнерами и тарелками с разными блюдами. Выбрасывать жалко, а есть одно и то же несколько дней подряд не хочется. Чтобы продукты не испортились и не стали угрозой здоровью, важно быстро навести порядок и правильно распределить еду. Вот проверенные советы, которые помогут сохранить блюда, превратить остатки в новые вкусности и без сожаления избавиться от того, что уже не стоит есть.

Проведите быструю сортировку

Начните с простого правила: все, что стояло на столе больше 3 часов, нужно оценивать очень внимательно. Разделите еду на четыре категории:

  • блюда, которые можно есть в ближайшие 2 дня;

  • продукты для замораживания;

  • ингредиенты для новых блюд и соусов;

  • еда, которую лучше выбросить.

Что следует отправить в холодильник

В холодильнике оставляйте только те блюда, которые точно съедите в ближайшее время. Можно смело хранить:

  • запеченное или вареное мясо без соуса;

  • отварные овощи — картофель, морковь, свеклу;

  • твердые сыры;

  • супы и бульоны;

  • свежие салаты без майонеза.

Важно: переложите все в герметичные контейнеры и подпишите дату.

Что лучше заморозить

Морозильная камера — это настоящий спаситель после праздников. Хорошо переносят замораживание:

  • мясо и птица без подливы;

  • котлеты, тефтели, запеченная курица;

  • вареники, голубцы, фарш;

  • бульоны и подливы;

  • хлеб и булочки.

Совет: замораживайте порционно, так удобнее доставать ровно столько, сколько нужно.

Из чего можно быстро приготовить соусы

Остатки блюд легко превратить во вкусные соусы. Идеи:

  • запеченное мясо, бульон и лук — соус к пасте;

  • отварные овощи — овощной крем-соус;

  • остатки сыра — сырный соус для макарон;

  • печеное мясо птицы — основа для подливки или рагу.

Что лучше съесть в первую очередь

Не медлите со следующими продуктами:

  • салаты с майонезом;

  • блюда с рыбой;

  • закуски с яйцами;

  • нарезки, которые долго стояли без холодильника.

Их нужно либо съесть в тот же день, либо выбросить без сожаления.

Что однозначно нужно выбросить

Даже если жалко, безопасность важнее. Выбрасывайте без раздумий:

  • блюда с кислым запахом;

  • салаты, изменившие цвет или ставшие водянистыми;

  • еду, которая стояла на столе всю ночь;

  • продукты с плесенью;

  • майонезные салаты, которым более 24 часов.

