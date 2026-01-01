Что делать с большим количеством еды, которая осталась после праздников: полезные советы хозяйкам

Как хранить оставшуюся после праздников еду / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

После праздничного застолья холодильник часто переполнен мисками, контейнерами и тарелками с разными блюдами. Выбрасывать жалко, а есть одно и то же несколько дней подряд не хочется. Чтобы продукты не испортились и не стали угрозой здоровью, важно быстро навести порядок и правильно распределить еду. Вот проверенные советы, которые помогут сохранить блюда, превратить остатки в новые вкусности и без сожаления избавиться от того, что уже не стоит есть.

Проведите быструю сортировку

Начните с простого правила: все, что стояло на столе больше 3 часов, нужно оценивать очень внимательно. Разделите еду на четыре категории:

блюда, которые можно есть в ближайшие 2 дня;

продукты для замораживания;

ингредиенты для новых блюд и соусов;

еда, которую лучше выбросить.

Что следует отправить в холодильник

В холодильнике оставляйте только те блюда, которые точно съедите в ближайшее время. Можно смело хранить:

Реклама

запеченное или вареное мясо без соуса;

отварные овощи — картофель, морковь, свеклу;

твердые сыры;

супы и бульоны;

свежие салаты без майонеза.

Важно: переложите все в герметичные контейнеры и подпишите дату.

Что лучше заморозить

Морозильная камера — это настоящий спаситель после праздников. Хорошо переносят замораживание:

мясо и птица без подливы;

котлеты, тефтели, запеченная курица;

вареники, голубцы, фарш;

бульоны и подливы;

хлеб и булочки.

Совет: замораживайте порционно, так удобнее доставать ровно столько, сколько нужно.

Из чего можно быстро приготовить соусы

Остатки блюд легко превратить во вкусные соусы. Идеи:

Реклама

запеченное мясо, бульон и лук — соус к пасте;

отварные овощи — овощной крем-соус;

остатки сыра — сырный соус для макарон;

печеное мясо птицы — основа для подливки или рагу.

Что лучше съесть в первую очередь

Не медлите со следующими продуктами:

салаты с майонезом;

блюда с рыбой;

закуски с яйцами;

нарезки, которые долго стояли без холодильника.

Их нужно либо съесть в тот же день, либо выбросить без сожаления.

Что однозначно нужно выбросить

Даже если жалко, безопасность важнее. Выбрасывайте без раздумий: