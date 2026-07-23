Что делать с чесноком после выкапывания: правильная обрезка и сушка для зимнего хранения

Как хранить чеснок после выкапывания

Реклама

Уборка урожая чеснока — это только начало, ведь чтобы овощи хорошо пролежали всю зиму и не испортились, их нужно правильно подготовить. Подготовка к зимнему хранению включает сушку, обрезку и собственно правильное хранение.

Как сушить чеснок, обрезать и очищать чеснок

Сразу после выкапывания чеснок нужно положить в сухое затененное место под навес, где он должен просохнуть в течение 10 дней. За это время зеленые листья постепенно отдают питательную органику самой луковице, а лишняя влага улетучивается. Благодаря этому овощ лучше сохраняется зимой.

Когда листья полностью высыхают, их можно убирать. С помощью секатора или ножниц стебли срезают, оставляя хвостик длиной 4-5 сантиметров. Также подрезают и корневую систему, делая срез почти заподлицо с донцем.

Реклама

Наружную сухую шелуху, на которой осталась грязь или песок, аккуратно очищают руками, стараясь не повредить зубчики. Наличие остатков корней не мешает хранению, но грязь обязательно нужно убрать.

Финишное досушивание и хранение

После того, как головки чеснока прошли процедуру обрезки и очистки от загрязнений, их нельзя сразу прятать в глубокие хранилища или погреба. Обрезанные и очищенные головки снова выкладывают в теплое, затененное и хорошо проветриваемое место без прямых солнечных лучей, чтобы они окончательно высохли перед зимой. Такое финишное досушивание позволяет срезам полностью затянуться, а самой луковице стабилизировать внутреннюю влажность, являющуюся предохранителем от развития плесени.

Когда процесс окончательного высыхания завершен, пора переходить к закладке урожая на длительное хранение. Хранить чеснок следует в специальных ящиках или картонных коробках с вентиляционными отверстиями, которые обеспечивают свободное движение воздуха вокруг каждой головки. Категорически запрещается складывать его в полиэтиленовые пакеты или плотно закрытую тару, поскольку за неимением воздуха внутри образуется конденсат, из-за которого урожай начнет гнить и потеряет все свои вкусовые качества еще до начала зимы.

Новости партнеров