Что делать с гиацинтами после цветения: как дать цветку вторую жизнь

Гиацинт — цветок в горшке, который радует глаз — очень красивый, и радует обоняние — потому что имеет чрезвычайно приятный запах. Если за этим растением правильно ухаживать, то оно будет жить не одну неделю. Когда же вазон отцвел, то ему можно снова продлить жизнь.

Что делать с отцветшим гиацинтом в открывшемся вазоне расскажем в материале ТСН.ua.

После цветения гиацинты обычно не цветут больше в домашних условиях. Если хотите, чтобы в следующем году растение снова любовало глаз в комнате, то нужно купить в магазине новую сильную луковицу. Но этот цветок может цвести возле вашего дома уже в следующем году.

Что же следует сделать с гиацинтами после цветения?

1. Прежде всего нужно срезать цветок, когда он отцвел. Лучше всего это сделать до формирования семенных коробочек, чтобы растение не тратило силы на их "вынашивание". Срезать цветок нужно не "под корень", а оставить от луковицы 5-6 см.

2. Срезать листья не нужно, стоит дождаться пока они пожелтеют и завянут. Также после цветения важно не прекращать поливы растения, ведь луковица еще "живет", а зелень не высохла. В таком случае поливать гиацинт достаточно раз в неделю в течение месяца – пока зелень полностью не пожелтеет и не увядает.

3. Чтобы в следующем году кисти гиацинтов были пышными, густыми и плотными, после отцветания растение обязательно нужно подкормить. В основе подкормки должен быть калий и фосфор, но в небольших количествах.

4. Когда пожелтеют листья (обычно в июне-июле), луковицы выкапывают и очищают от земли. Сначала их следует хранить в проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей. Затем — очищают от старых чешуй и корней, отделяют хорошо сформировавшихся деток и переносят к теплому месту, где хранят до осени.

5. В открытую почву гиацинт сажают осенью – с конца сентября до начала октября. Ранняя посадка приведет к тому, что растение начнет расти и погибнет от зимних морозов. Для посадки выбирают солнечные, тёплые, безветренные места.

Напомним, мы писали о том, как и зачем обрезать герань весной.

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