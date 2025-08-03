Что делать с малиной после уборки урожая, чтобы в следующем году иметь вдвое больше ягод

Малина — одна из самых любимых ягод всех украинцев, поэтому растет на каждом приусадебном участке. Однако даже опытные хозяева не всегда знают, что после уборки урожая эта культура требует не меньше внимания, чем в период цветения. Именно правильный уход в этот период является залогом двойного урожая в следующем сезоне.

Вырезайте старые побеги. После сбора последних ягод следует сразу обрезать старые побеги. Они уже не дадут урожая, а будут только забирать питание у молодых веток. Обычно это двухлетние стебли, которые легко узнать: они более толстые, темные и иногда имеют трещины. Обрезайте под самую землю, не оставляя пней. Чтобы избежать распространения болезней, после работы продезинфицируйте секатор.

Полив и мульчирование. После плодоношения малина начинает формировать почки на следующий год, поэтому в этот период ей очень нужна влага. Поливайте 2 раза в неделю, особенно в засушливую погоду. После полива замульчуйте почву опилками, соломой или скошенной травой, чтобы сохранить влагу и уменьшить рост сорняков.

Формирование куста. Оставьте 5-7 самых сильных молодых побегов на каждом кусте. Все слабые, тонкие или растущие слишком плотно следует удалить. Так вы не только улучшите вентиляцию, но и стимулируете растение к формированию более крупных ягод на следующий сезон.

Питание. Чтобы побеги успели окрепнуть до морозов, малине нужна фосфорно-калийная подкормка. Она укрепляет корневую систему и способствует формированию цветочных почек. Подойдут: древесная зола — 1 стакан на 10 л воды, суперфосфат и сульфат калия, специальные удобрения для ягодных культур. Азотные удобрения в этот период давать нельзя, они вызовут рост зелени вместо подготовки к зиме.