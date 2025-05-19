Что делать с нарциссами после цветения

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Яркие, бело-желтые нарциссы радуют глаз на участках, клумбах, придомовых территориях. Цветение этих растений приходится на апрель и май. После этого цветоносы засыхают, остаются тонкие листья.

Многих начинающих садоводов интересует вопрос, что делать с нарциссами после цветения — ждать пока листовая часть полностью не засохнет и выкапывать луковицы или делать это сразу после цветения.

Рассказываем, что можно и нужно делать с нарциссами после того, как они отцвели.

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Когда и для чего обрезать нарциссы

Цветы нарциссов нужно обрезать, когда они станут сухими, отцветут.

«Срежьте стебель над листьями. Удалите цветки после того, как они отцветут, чтобы отвлечь энергию растения для создания запасов в луковице, а не для производства семян, — советует эксперт по садоводству Сара Рейвен.

Но удалять листья при этом не нужно. Оставьте его как минимум на 6 недель после цветения, — рекомендует эксперт. «Слишком ранняя срезка листьев нарциссов после цветения является наиболее распространенной причиной слепых, не цветущих луковиц, — объясняет Рейвен. Следует оставить листья отмирать естественным путем, не обрезая и не связывая его узлами и резинками. Это залог пышного цветения нарциссов в следующем году.

Полностью срезать нарциссы можно в конце мая.

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Чем подкормить нарциссы после цветения

Питательные элементы из оставленных после цветения листьев будут медленно переходить в луковицу растения. Таким образом, нарцисс сам себя частично снабжает жизненными силами на следующий сезон. Со всем тем, подкормка нарциссов весной для будущего цветения имеет важное значение.

После обрезки цветов нужно подкормить цветник.

В приоритете монофосфат калия способствует успешной зимовке луковиц и создает определенное наследие на следующий год. На ранней стадии развития нарциссы нуждаются в азоте, способствующему росту зеленой массы. Главное — в умеренных количествах. Нужен растению и фосфору.

Положительный эффект гарантируют органические удобрения, которые имеют все необходимое для этой культуры после периода цветения. Некоторые садоводы сразу после окончания цветения используют древесную золу, которая является ценным источником калия и фосфора.

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Когда выкапывать нарциссы

Выкапывать или не выкапывать — вопрос, который мучает многих садоводов. Большинство сортов, самые простые из них, можно выкапывать раз в несколько лет. Махровые сорта или современные гибриды желательно выкапывать каждый год. Самые ценные луковицы лучше выкопать.

Оптимальное время для выкапывания нарциссов — когда оставленные листья засохли, но полностью еще не опали. Обычно это происходит в середине лета.

Почему нужно ориентироваться именно на листья? Наличие листьев уменьшается риск повреждения луковиц, ведь если их порезать лопатой — они не будут расти.

После выкапывания луковицы нужно оставить в прохладном и темном помещении. Например, в подвале или в погребе.

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После этого луковицы нужно высушить, храня в сухом помещении при комнатной температуре. Как только они полностью высохнут, посадочный материал поместите в постоянное место хранения.