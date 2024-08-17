Что делать с ненужными церковными календарями и иконками: ответ священника

Для того, чтобы уничтожить старую иконку, греха нет.

Иногда люди не знают, что делать, например, со старым церковным календарем. Ведь в нем есть изображения разных икон — как Матери Божьей или Николая Чудотворца.

Об этом в своем TikTok рассказал священник Алексей Филюк.

"Иногда люди боятся уничтожить календарь, потому что там есть изображения святых. Неиспользуемые вещи — такие как церковные календари с изображениями святых, порванные или затертые неиспользуемые бумажные иконки, то их надо собрать и сжечь. И греха нет", – рассказал священник.

Напомним, до 1 сентября 2023 украинцы чествовали дату смерти Ивана Предтечи 11 сентября. Однако после перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь дата празднования изменилась. 2024 эта памятная дата приходится на 29 августа.

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