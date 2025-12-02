Что делать с пересушенными волосами зимой: реально действующие советы

Волосы / © pexels.com

Зимой волосы особенно уязвимы: мороз, сухой воздух и перепады температур одновременно ухудшают его состояние. Волосы слабеют, быстрее жирнеют и теряют блеск.

Дерматовенерологиня и косметологиня Анна Кравчук рассказала, как правильно ухаживать за ним в холодный сезон.

Почему волосы страдают от холода

В мороз сосуды на коже головы сужаются, отчего кровообращение замедляется. Волосяные луковицы получают меньше питательных веществ — витаминов и микроэлементов. Это приводит к тому, что волосы утончаются, становятся слабыми и больше выпадают.

Врач советует обязательно носить натуральную и не тесную шапку, а длинные волосы прятать под одежду. Зимой влажность воздуха почти нулевая, поэтому кончики быстрее пересыхают и иссекаются.

Как правильно мыть волосы в зимний сезон.

Поскольку из-за шапок волосы быстрее жирнеют, мыть их можно так часто, как нужно — даже каждый день. Но важно выбирать мягкий шампунь с рН 4,5–5,5 без агрессивных ПАВ, таких как SLS или SLES.

Эксперт отмечает, что зимой привычный шампунь может «работать» хуже, ведь потребности волос изменяются. Если эффект не удовлетворяет — следует заменить средство на другое.

Мыть голову следует теплой или прохладной водой, а полотенце не держать дольше 5–7 минут, чтобы не усиливать выработку кожного жира.

Что добавить в уход

Холод — это не только сухость, но и потребность в глубоком восстановлении. Зимой следует использовать питательные маски, защитные кондиционеры, эмульсии и сыворотки.

Полезные компоненты, на которые следует обращать внимание: прополис, маточное молочко, пантенол, протеины, гиалуроновая и молочная кислоты, аргановое и жожобовое масла.

Для очень сухих волос эффективным будет несмываемый термозащитный спрей, но наносить его нужно заранее, чтобы вода в составе не замерзла на морозе.

Поврежденные и ломкие волосы помогут укрепляющие маски 1–2 раза в неделю — с невысоким содержанием протеинов и кератина.

