Что делать с помидорами в открытой почве сразу после дождей: профилактика и лечение фитофторы, хлороза

Желтые листья помидоров

Реклама

Ненастье, особенно продолжительные дожди, могут стать настоящим испытанием для томатов, растущих в открытом грунте. В отличие от тепличных растений, находящихся в более контролируемых условиях, уличные томаты испытывают чрезмерное увлажнение, что может привести к ряду проблем — от недостатка питательных веществ до развития опасных заболеваний. В этом материале мы рассмотрим основные угрозы, возникающие после затяжных дождей, и эффективные способы их преодоления для сохранения урожая.

Желтеющие листья помидоров: недостаток азота и хлороз

Одной из первых проблем, с которой сталкиваются томаты после сильных дождей, вымывание азота из почвы. Большое количество воды буквально вымывает этот важный элемент питания, что сразу же сказывается на состоянии растений. Типичным признаком недостатка азота является пожелтение нижних листьев. Если вы заметили такой симптом после дождей, нужно срочно пополнить запасы азота в почве. Для этого можно использовать раствор куриного помета, коровяка или специальные минеральные удобрения с повышенным содержанием азота, предназначенные для подкормки овощных культур.

Другой распространенной проблемой является хлороз, проявляющийся пожелтением верхушечной части растений. Эта проблема возникает из-за того, что избыточное количество влаги блокирует поступление железа в растение. Железо является жизненно важным элементом, необходимым для окисления и общего развития томатов. Для быстрого устранения хлороза рекомендуется провести внекорневую подкормку любым железосодержащим препаратом, например хелатом железа или ферриленом. Есть также особые формулы железа, разработанные конкретно для обработки растений по листу.

Реклама

Уплотнение почвы и проблемы с дыханием корней

Если почва на вашем участке не замульчирована, длительные дожди могут привести к уплотнению верхнего слоя. Это значительно усложняет доступ кислорода к корневой системе растений. Ухудшение аэрации почвы негативно влияет на работу корней, их способность поглощать питательные вещества, что тормозит рост и развитие томатов. Для восстановления нормального газообмена необходимо провести легкое рыхление поверхностного слоя почвы, осторожно разрушая образовавшуюся корку.

Фитофтора — главная угроза после дождей

Однако все вышеупомянутые проблемы менее опасны по сравнению с риском развития грибковых заболеваний, особенно фитофтороза. После дождей на поверхности растений длительно сохраняется повышенная влажность, что создает идеальные условия для прорастания спор грибков. Инкубационный период фитофторы составляет всего несколько дней, и за это время болезнь может быстро укорениться и начать поражать растения.

Кроме того, томаты в открытом грунте часто испытывают механические повреждения от града. Эти повреждения становятся открытыми воротами для проникновения инфекций внутрь растений, значительно повышая риск заболеваний.

Именно поэтому после периода затяжных дождей неотложной мерой является проведение профилактически-лечебной обработки томатов. Даже если вы производили опрыскивание неделю назад, после дождей его эффективность снижается на 90%.

Реклама

Эффективные препараты для защиты томатов от фитофтороза и других заболеваний: советуют эксперты

Для защиты томатов от комплекса болезней, включая фитофтороз, эксперты советуют использовать препараты системно-контактного действия. Одним из таких средств является Домил Gold MC, содержащий два действующих вещества и эффективно защищающий и лечащий растения. Важно, что контактное действующее вещество — манкоцеб — не влияет на процессы цветения и завязывания плодов, поэтому этот препарат можно использовать даже на цветущих томатах.

Если же ваши томаты еще не цветут, более мощная защита может обеспечить препарат R R. цветение.

При проведении опрыскивания необходимо тщательно обработать всю поверхность растений — листья, стебли, а также поверхность почвы вокруг кустов, поскольку возбудители болезней могут находиться и там.

Первоочередные действия после дождей для томатов открытого грунта

Подкормка азотом при появлении пожелтения нижних листьев.

Обработка железосодержащими препаратами при пожелтении верхушечной части растений.

Легкое рыхление почвы для восстановления доступа кислорода к корням.

Профилактически лечебная обработка фунгицидами для защиты от грибковых заболеваний.

Вовремя проведение этих простых, но важных мероприятий поможет вашим томатам успешно пережить последствия непогоды, сохранить здоровье и обеспечить богатый урожай.

Реклама