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Что делать с помятой клубникой: полезные идеи чтобы не выбрасывать ягоды
Не выбрасывайте помятую клубнику, ведь из нее можно сделать очень вкусные блюда.
Памятая клубника часто выглядит не слишком аппетитно, но это еще не значит, что ее нужно сразу выбрасывать. Если у ягод нет плесени, неприятного запаха или признаков брожения, из них можно приготовить много вкусных вещей — от лимонада до соуса для блинов.
О главных лайфгаках рассказывает ТСН.ua
Что приготовить из мятой клубники
1. Клубничный лимонад
Помятую клубнику можно перебить блендером с лимонным соком, водой и сахаром или медом. По желанию добавьте мятую, лед и газировку. Это один из самых быстрых способов использовать ягоды, которые уже не подходят для подачи целиком.
2. Смузи с клубникой
Для полосы внешний вид ягод не имеет значения. Смешайте клубнику с бананом, йогуртом, кефиром или молоком. Чтобы напиток был более густым, можно добавить овсянку или чуть-чуть сырую.
3. Соус к блинам и сырникам
Клубнику можно проварить несколько минут с сахаром и небольшим количеством лимонного сока. Если хотите более густой соус, добавьте немного крахмала, разведенного в воде. Такой соус подходит к блинам, сырникам, мороженому, вафель и каши.
4. Начинка для вареников или пирожков
Помятую клубнику можно использовать как начинку, но важно убрать лишнюю влагу. Нарежьте ягоды, смешайте с сахаром и добавьте немного крахмала – он поможет удержать сок внутри теста.
5. Быстрое варенье
Если клубники много, сделайте быстрое варенье. Засыпьте ягоды сахаром, оставьте на время, а затем проварите несколько минут. Такое варенье можно подавать в чай, блины или использовать в качестве начинки.
6. Клубничное пюре
Перебейте ягоды блендером с небольшим количеством сахара. Такое пюре можно добавлять к йогурту, каше, мороженому, сырникам или использовать для десертов без выпечки.
7. Заморозка в виде пюре
Если нет времени готовить сразу, помятую клубнику можно заморозить. Лучше всего – в виде пюре. Разлейте его в формы для льда или маленькие контейнеры. Затем такие порции удобно добавлять в полосы, лимонад или в соусы.
Чего не стоит делать с помятой клубникой
Не стоит долго хранить такие ягоды в холодильнике, потому что они портятся быстрее целей. Также не следует пытаться спасти клубнику, если на ней уже появилась плесень. Даже если испорчена только одна ягода, соседние лучше внимательно проверить.
Помятая клубника – не проблема, если ягоды еще свежие. Ее можно использовать для лимонада, смузи, варенья, соуса, начинки или заморозить в виде пюре. Главное – не откладывать приготовление надолго и не использовать ягоды с признаками порчи.