Что делать с помятой клубникой: полезные идеи чтобы не выбрасывать ягоды

Клубника / © Pixabay

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Памятая клубника часто выглядит не слишком аппетитно, но это еще не значит, что ее нужно сразу выбрасывать. Если у ягод нет плесени, неприятного запаха или признаков брожения, из них можно приготовить много вкусных вещей — от лимонада до соуса для блинов.

О главных лайфгаках рассказывает ТСН.ua

Что приготовить из мятой клубники

1. Клубничный лимонад

Помятую клубнику можно перебить блендером с лимонным соком, водой и сахаром или медом. По желанию добавьте мятую, лед и газировку. Это один из самых быстрых способов использовать ягоды, которые уже не подходят для подачи целиком.

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2. Смузи с клубникой

Для полосы внешний вид ягод не имеет значения. Смешайте клубнику с бананом, йогуртом, кефиром или молоком. Чтобы напиток был более густым, можно добавить овсянку или чуть-чуть сырую.

3. Соус к блинам и сырникам

Клубнику можно проварить несколько минут с сахаром и небольшим количеством лимонного сока. Если хотите более густой соус, добавьте немного крахмала, разведенного в воде. Такой соус подходит к блинам, сырникам, мороженому, вафель и каши.

4. Начинка для вареников или пирожков

Помятую клубнику можно использовать как начинку, но важно убрать лишнюю влагу. Нарежьте ягоды, смешайте с сахаром и добавьте немного крахмала – он поможет удержать сок внутри теста.

5. Быстрое варенье

Если клубники много, сделайте быстрое варенье. Засыпьте ягоды сахаром, оставьте на время, а затем проварите несколько минут. Такое варенье можно подавать в чай, блины или использовать в качестве начинки.

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6. Клубничное пюре

Перебейте ягоды блендером с небольшим количеством сахара. Такое пюре можно добавлять к йогурту, каше, мороженому, сырникам или использовать для десертов без выпечки.

7. Заморозка в виде пюре

Если нет времени готовить сразу, помятую клубнику можно заморозить. Лучше всего – в виде пюре. Разлейте его в формы для льда или маленькие контейнеры. Затем такие порции удобно добавлять в полосы, лимонад или в соусы.

Чего не стоит делать с помятой клубникой

Не стоит долго хранить такие ягоды в холодильнике, потому что они портятся быстрее целей. Также не следует пытаться спасти клубнику, если на ней уже появилась плесень. Даже если испорчена только одна ягода, соседние лучше внимательно проверить.

Помятая клубника – не проблема, если ягоды еще свежие. Ее можно использовать для лимонада, смузи, варенья, соуса, начинки или заморозить в виде пюре. Главное – не откладывать приготовление надолго и не использовать ягоды с признаками порчи.

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