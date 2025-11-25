Что делать с продуктами во время блэкаута: сколько они могут храниться, как уберечь пищу от порчи

Хранение пищи при отключении электроэнергии / © pexels.com

Реклама

Представьте ситуацию: отключили свет, а холодильник и морозильная камера полны продуктов. Сразу хочется все выкинуть? Не торопитесь. Мы подготовили простые и надежные советы, что можно оставить, а что лучше выбросить.

Холодильник

Если дверца холодильника закрыта, продукты хранятся безопасно до 4 часов. Открывать холодильник следует как можно реже — это поможет дольше сохранить холод.

Если у вас нет термометра для холодильника, самое время его приобрести. Это поможет контролировать температуру до блэкаута. Оптимальная температура холодильника: 2–3 °C. Даже самые лучшие модели холодильников нуждаются в проверке.

Реклама

Что можно есть после 4 часов отключения

Если отключение электричества не превышает 4 часов, еду можно еще безопасно потреблять до 2 часов, если температура внутри холодильника остается в диапазоне 2–3 °C. После этого риск пищевого отравления растет.

Проще спросить себя: “Если бы я принес эту еду на пикник и она весь день стояла на столе, я бы все еще ее ел?”

Если сомневаетесь — воспользуйтесь нашим полезным гидом: что выбрасывать, а что оставлять.

Еда, которую нужно выбросить

Мясо, птица и рыба: сырые и готовые блюда, деликатесы, хот-доги, запеканки, салаты и паста с этими продуктами.

Молочные продукты: йогурт, сметана, сливки, крем-сыр, рикотта, блюда на их основе (чизкейк, каноли, детское питание после открывания).

Растительное молоко: овсяное, миндальное, соевое, кокосовое.

Яйца: сырые, вареные и блюда из яиц (фритата, кремы, лимонный курд).

Мягкие сыры: в блоке или тертые.

Тофу и заменители мяса на растительной основе.

Фрукты и овощи: порезанные, вареные, готовые салаты, свежие соки.

Тесто: для пиццы, печенья, булочек, круассанов.

Соусы и заправки: домашний майонез, кремовые соусы, томатный, устричный — если продукты находились более 8 часов при температуре выше 10 °C.

Еда, которую можно оставить

Молочные продукты: масло, маргарин.

Сыры твердых сортов: швейцарский, пармезан, пекорино — блоками, ломтиками или тертые.

Фрукты и овощи: целые, сырые, сушеные или консервированные; зелень.

Выпечка: хлеб, булочки, бейглы, кексы, тортильи.

Соусы и заправки: кетчуп, горчица, соус, джемы, ореховые пасты, уксусные заправки, маринованные огурцы и оливки.

Если продукта нет в списке — не рискуйте. Лучше выбросить, чем рисковать пищевым отравлением.

Реклама

Морозильная камера

Во время блэкаута замороженные продукты хранятся дольше, чем охлажденные:

Полная морозильная камера: до 48 часов

Полупустая: до 24 часов, если дверцу не открывать

Если продукты плотно сложены вместе, они помогают поддерживать холод, как люди, когда согреваются объятиями. Оптимальная температура морозильной камеры: -18 °C.

Если продукты немного оттаяли — их можно заморозить повторно, однако качество пищи немного ухудшится.