Что делать с телефоном после смерти родного человека: совет священника

Кладбище / © Unsplash

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После потери близкого человека многие не знают, что делать с его вещами — особенно с таким личным предметом, как смартфон. Некоторые люди колеблются, можно ли пользоваться телефоном усопшего, лучше ли его выбросить или отдать.

Об этом LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины.

Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем обращении объяснил, что избавляться от телефона умершего не обязательно.

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«Не бойтесь пользоваться смартфоном покойного» — говорит он.

Телефон может послужить хорошим делом — его можно передать нуждающимся или передать на нужды ВСУ.

Также отец отмечает: нет необходимости нести смартфон в церковь или ставить его в гроб. Это личное решение родственников.

Священник напомнил и о вещах, которые не стоит класть в гроб по народным традициям. Среди них:

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Обручальные кольца — символизируют связь и должны остаться в живых.

Деньги — нет сил в мире умерших.

Бытовые вещи, такие как часы и расчески.

Живые цветы — они могут ускорить разложение тела и вызвать неприятный запах. Лучше положить их у гроба или у ног умершего.

Напомним, в Днепре 17-летнюю девушку привлекли к ответственности за дерзкую выходку на кладбище.

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