Что делать с туями, если они пожелтели: почему деревья теряют цвет весной

Чем полить тую, чтобы она не желтела / © Pixabay

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О том, как правильно ухаживать за туями весной, рассказали на сайте “Яскрава клумба”.

Прежде всего очень важно определиться, какой именно сорт вы выращиваете. Например, существуют такие сорта, которым вообще присущ золотистый оттенок хвои.

Если же вы знаете, что туя должна быть зеленой, следует перейти к правильному уходу, включающему полив, пропалывание, удаление мусора. Если в осенний период вы выкладывали под дерево мульчу, то весной самое время ее убрать, чтобы земля быстрее прогревалась и насыщалась кислородом.

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Когда уже начинаются по-настоящему теплые дни, в конце мая, можно мульчу вернуть. В этот же период производится и черенкование. Но эту процедуру проводят только с теми деревьями, которым уже 2–3 года. Лучше всего выбирать побеги в верхней части ствола.

Почему весной туя может пожелтеть

С этой проблемой сталкиваются как новички, так и опытные садоводы. Туя желтеет, если на зиму вы использовали некачественный защитный материал, из-за чего агрессивные ультрафиолетовые лучи проникали и нанесли растению ожоги.

Чтобы такого больше не повторилось, важно использовать качественное агроволокно и не забывать о правильной подкормке осенью.

Если же беда уже случилась, весной тую подкармливают биостимуляторами 2–4 раза, пока вы не увидите, что растение снова становится зеленым.

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Чем опрыскать туи весной

Чтобы провести правильное опрыскивание, нужно знать, какие болезни могут быть у туи. Эти деревья чрезвычайно уязвимы к ржавчине, фузариозу и нескольким другим болезням. Опытные садоводы утверждают, что профилактика всегда лучше лечения.

Лучше всего туи опрыскать весной фунгицидами. В качестве альтернативы можете взять бордоскую жидкость. Хорошие результаты дает раствор медного купороса (1%).