Что делать с утраченным или поврежденным багажом: стюардесса рассказала

Потеря или повреждение багажа — неприятный опыт для любого путешественника. Однако вместо того, чтобы паниковать, следует действовать быстро и правильно. Эксперты советуют знать, как себя вести в таких ситуациях.

По информации бортпроводницы @tanya_ivanikhina_, ключевой момент — действовать немедленно.

Что делать, если ваш багаж был поврежден?

Не выходите из зоны выдачи багажа. Сразу идите к стойке Lost&Found. Заполните акт PIR (Property Irregularity Report) и обязательно возьмите копию. Без этого документа почти невозможно получить компенсацию. Сделайте фото или видео. Зафиксируйте все повреждения и бирку багажа, чтобы иметь доказательства. Сохраните документы. Держите при себе посадочный талон и квитанцию о сдаче багажа. Подайте претензию. Обратитесь в авиакомпанию. Хотя у вас есть 7 дней для подачи заявления, лучше сделать это сразу.

Авиакомпания может предложить ремонт, замену чемодана или денежную компенсацию.

Как защитить свой багаж?

Выбирайте прочные чемоданы. Лучший вариант — модели с твердой оболочкой и четырьмя колесами.

Избегайте надписей «Крошка». Работники аэропорта утверждают, что такие отметки могут, напротив, привлечь нежелательное внимание.

Хотя чехлы и пленка могут защитить от мелких царапин, они бессильны против серьезных повреждений. Поэтому лучшая защита — это крепкий чемодан.

Напомним, когда-то чемоданы, которые так и не удалось вернуть владельцам, просто отправляли на свалку. Теперь же их продают на специальных аукционах, а покупатели занимаются так называемым «чемоданом гэмблингом» — покупают чемоданы с неизвестным содержимым и получают шанс заглянуть в чью-то личную жизнь.

