Что делать с вещами человека после его смерти: священник дал четкий ответ

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Потеря близкого человека всегда приносит много боли, а впоследствии перед родственниками возникает деликатный вопрос — что делать с его одеждой. Вокруг этой темы существует множество народных предрассудков: мол, вещи усопшего несут «негативную энергетику» или могут навлечь беду на того, кто их наденет. Однако представители духовенства призывают верующих не верить в мифы, а действовать по христианским канонам.

Об этом рассказал священник Алексей Филюк.

По его словам, можно носить одежду умершего.

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«Многие люди любят покупать вещи из секонд-хенда, а если хорошая футболка у моего деда была или какие-то хорошие ботинки, то чего их не носить?» — говорит Филюк.

Он рекомендует подходить к этому вопросу максимально рационально и последовательно.

«Если вы брезгуете вещами умерших, то откажитесь от земельных участков умершего, от квартиры, от всего, что он имел. Чего только от брюк или от футболки отказываться? Наоборот, для мамы, у которой погиб сын, и футболка самая родная и теплая к телу, потому что ее сынишка носил», — отмечает священник.

Как правильно подготовить вещи перед использованием

Если вы решили дать вещам вторую жизнь — оставить себе или передать другим — их необходимо должным образом упорядочить. Здесь действует правило как физической, так и психологической гигиены.

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Перед тем как одевать или отдавать вещи, обязательно стирайте их и проветрите. Это обычная санитарная норма, которая, к тому же, помогает психологически воспринять вещь как чистую, смывая устойчивые ассоциации с болезнью или больницей.

Психологи также советуют обязательно оставить что-нибудь в память. Выберите несколько вещей, которые особенно дороги вашему сердцу (например, шарф или часы), и сохраните их у себя как теплое воспоминание.

Если одежда находится в хорошем состоянии, но в семье ее никто не будет носить, лучший выход с точки зрения церкви — помочь тем, кто в этом нуждается.

По словам священника Филюка, если одежда хорошая, но вы сами ее не будете носить, лучше всего — отдать ее бедным или нуждающимся людям. Такое милосердие принесет большую пользу душе усопшего. Одежду в хорошем состоянии отнесите в благотворительные фонды или церковь, а старые и порванные вещи лучше просто выбросить.

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Что касается сроков, то обычно вещи раздают после 40 дней, но отец Алексей подчеркивает: это просто традиция, а не суровый закон.

Напомним, ранее священник объяснил, почему нельзя говорить «Пусть земля будет пухом». Что на самом деле означает эта фраза — читайте в новости.

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