Что делать с водой, которой омывали покойника

Один из частых вопросов — что делать с водой, которой омывали покойного.

Священник Православной церкви Украины Владимир дал совет по поводу того, как правильно утилизировать воду, которой обмывали покойного.

Один из пользователей спросил священника, можно ли пить воду, в которую помыли покойного, на что он шутливо ответил: «Вам можно».

По его словам, в этом процессе нет ничего мистического или опасного, главное — придерживаться этических норм и уважения к другим людям.

Относительно первых действий после смерти человека существует множество примет и предрассудков. В частности, в народе верят, что семье умершего запрещается омывать тело. Делать это должны посторонние люди. Вода, которой омывали тело, якобы сохраняет негативную энергию, поэтому ее нельзя использовать в других целях.

