- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 260
- Время на прочтение
- 1 мин
Что делать с водой, которой омывали покойника
Водой, которой омывали покойника, следует просто вылить. Ни в коем случае ее нельзя использовать.
Один из частых вопросов — что делать с водой, которой омывали покойного.
Священник Православной церкви Украины Владимир дал совет по поводу того, как правильно утилизировать воду, которой обмывали покойного.
Один из пользователей спросил священника, можно ли пить воду, в которую помыли покойного, на что он шутливо ответил: «Вам можно».
По его словам, в этом процессе нет ничего мистического или опасного, главное — придерживаться этических норм и уважения к другим людям.
Относительно первых действий после смерти человека существует множество примет и предрассудков. В частности, в народе верят, что семье умершего запрещается омывать тело. Делать это должны посторонние люди. Вода, которой омывали тело, якобы сохраняет негативную энергию, поэтому ее нельзя использовать в других целях.
Ранее священник объяснил, нужно ли завешивать зеркала в доме, когда кто-нибудь умер. Больше об этом читайте в новости.