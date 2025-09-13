ТСН в социальных сетях

Что делать с водой, которой омывали покойника

Водой, которой омывали покойника, следует просто вылить. Ни в коем случае ее нельзя использовать.

© Freepik

Один из частых вопросов — что делать с водой, которой омывали покойного.

Священник Православной церкви Украины Владимир дал совет по поводу того, как правильно утилизировать воду, которой обмывали покойного.

Один из пользователей спросил священника, можно ли пить воду, в которую помыли покойного, на что он шутливо ответил: «Вам можно».

По его словам, в этом процессе нет ничего мистического или опасного, главное — придерживаться этических норм и уважения к другим людям.

Относительно первых действий после смерти человека существует множество примет и предрассудков. В частности, в народе верят, что семье умершего запрещается омывать тело. Делать это должны посторонние люди. Вода, которой омывали тело, якобы сохраняет негативную энергию, поэтому ее нельзя использовать в других целях.

Ранее священник объяснил, нужно ли завешивать зеркала в доме, когда кто-нибудь умер. Больше об этом читайте в новости.

