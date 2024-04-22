Что делать с вьющимися волосами: варианты причесок и стрижек для женщин и мужчин

Не стоит вытягивать волосы утюгом и избавляться от волнистых локонов.

Владельцам вьющихся волос несомненно повезло. Однако, несмотря на привлекательность локонов, они нередко доставляют немало хлопот. Женщины и мужчины с вьющимися волосами ежедневно сталкиваются с проблемой создания прически и укладки. В ответ стилисты уверяют – в следующем сезоне кудри точно останутся актуальными, а вариаций, на тему, как постричь и уложить кудрявые непослушные локоны – множество.

Варианты стрижек и причесок для вьющихся волос – рассказываем дальше.

Как ухаживать за вьющимися волосами

Чтобы не навредить вьющимся волосам и получить хорошую прическу стилисты рекомендуют:

минимально применять горячие инструменты, а лучше вообще отказаться от них

использовать фен на минимальном температурном режиме

обрабатывать волосы темозащитой

использовать насадку-диффузор для формирования четких завитков и полноценного просушки корней;

при появлении на прядях жесткой корки после просыхания, кудри нужно с аккуратностью прочесать пальцами, немного приподнимая у корней.

Стайлинг вьющихся волос – задача из непростых. Для структурированных кудряшек стоит купить пенку или крем, для послушных — разглаживающее средство. Важно — не использовать дешевую продукцию из массмаркета, в составе которой есть спирт. Однако бюджетные недорогие средства также могут быть качественными — нужно обращать внимание не столько на стоимость, сколько на репутацию производителя.

Средства, которые помогут со стайлингом:

пена и мусс

гель

желе

кастрард

смузи или молочко

крем

спрей.

Прически вьющихся волос для женщин

Французская коса

Прическа, которая не выходит из моды. А чтобы создать прическу, вам нужно

выделить три пряди над ухом;

начать плести из теменной области;

вести плетение к другому уху;

после совершать действия к затылку;

закрепить результат.

Прическа французская коса

Ретро волны

Такой вариант прически идеально подойдет для торжественных событий. Для этого нужно:

хорошо расчешите волосы и обработайте их специальным средством для смягчения и увлажнения;

поделите шевелюру косым пробором;

волны делайте вручную, закрепляя каждую из прядей специальным зажимом;

результат обязательно зафиксируйте лаком.

Жгутики

Прическа легко подойдите на волосы любой длины (в частности, короткой). Чтобы воплотить замысел в жизнь, стоит:

отобрать большую прядь у лица;

разделить ее на 2 части;

сделать сам жгут;

уложить его с помощью шпилек.

Прическа жгутики

Небрежный пучок

Такая прическа пойдите на "ежедневно". Для укладки нужно:

сделать хвост (сзади остаются несколько свободных прядей);

сделать узелок (конец хвостика продвигается в небольшую дырочку над резинкой);

свободные локоны убирать в вышедший узел;

повторить действия с другой стороны;

при необходимости закрепите результат.

Стрижки для женщин с вьющимися волосами

Боб с челкой

Стрижка будет гармонично смотреться на тонких волосах, которые легче поддаются укладке и не отягощают прическу. Главная особенность боба – универсальность. Стрижка отлично смотрится на девушках с любым типом лица.

Стрижка боб на вьющиеся волосы

Афропикси

Афро-кудри способны разнообразить пикси, сделать прическу более выразительной. Справиться с "непослушной" верхушками можно с помощью химической завивки. Короткие виски с прядями-завитками придадут образу озорную игривость. Объем создается с помощью фена.

Стрижка афропикси

Винтажные короткие кудри

Стрижка каре с челкой позволяет экспериментировать и создавать новые образы. Совершенно необязательно подчеркивать кудри, закрепляя их плойкой. Распущенные, растрепанные локоны выглядят не менее эффектно, чем прочная завивка с фиксацией каждой пряди.

Стрижка афропикси

Боб в форме треугольника

Это универсальная стрижка, которая легка в укладке и отлично подходит для девочек с круглым лицом. Если уложить такую прическу с использованием геля, то получится эффект "мокрых волос" — стайлинг, который всегда в тренде.

Стрижки с вьющимися волосами для мужчин

Кудрявый помпадур

Это стрижка, отличающаяся короткими висками и длинными волосами в темной зоне, обычно зачесанная назад. Помпадур сам вызов, и кудри поднимают эту популярную в 50-х годах прическу на новый уровень. Завитки увеличивают толщину и густоту волос, уже имеющих помпадур.

Для того, что прическа имела максимальный эффект, нужно всего лишь, чтобы волосы были аккуратными и причесанными.

Стрижка вьющихся помпадур

Андеркат

Стрижка произошла от военных. Однако, если ее выполнить на вьющихся волосах, в результате получится совершенно новый образ. Это один из способов убрать вьющиеся волосы.

Стрижка андеркот

Волны на одну сторону

Укладка на бок – одна из самых знаковых и всегда модных причесок. Именно с помощью локонов можно создать максимальный объем в боковой части. Эта прическа хорошо сочетается с винтажной эстетикой.

Стрижка волны на бок

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