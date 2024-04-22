Что делать с вьющимися волосами: варианты причесок и стрижек для женщин и мужчин

Не стоит вытягивать волосы утюгом и избавляться от волнистых локонов.
Владельцам вьющихся волос несомненно повезло. Однако, несмотря на привлекательность локонов, они нередко доставляют немало хлопот. Женщины и мужчины с вьющимися волосами ежедневно сталкиваются с проблемой создания прически и укладки. В ответ стилисты уверяют – в следующем сезоне кудри точно останутся актуальными, а вариаций, на тему, как постричь и уложить кудрявые непослушные локоны – множество.
Варианты стрижек и причесок для вьющихся волос – рассказываем дальше.
Как ухаживать за вьющимися волосами
Чтобы не навредить вьющимся волосам и получить хорошую прическу стилисты рекомендуют:
- минимально применять горячие инструменты, а лучше вообще отказаться от них
- использовать фен на минимальном температурном режиме
- обрабатывать волосы темозащитой
- использовать насадку-диффузор для формирования четких завитков и полноценного просушки корней;
- при появлении на прядях жесткой корки после просыхания, кудри нужно с аккуратностью прочесать пальцами, немного приподнимая у корней.
Стайлинг вьющихся волос – задача из непростых. Для структурированных кудряшек стоит купить пенку или крем, для послушных — разглаживающее средство. Важно — не использовать дешевую продукцию из массмаркета, в составе которой есть спирт. Однако бюджетные недорогие средства также могут быть качественными — нужно обращать внимание не столько на стоимость, сколько на репутацию производителя.
Средства, которые помогут со стайлингом:
- пена и мусс
- гель
- желе
- кастрард
- смузи или молочко
- крем
- спрей.
Прически вьющихся волос для женщин
Французская коса
Прическа, которая не выходит из моды. А чтобы создать прическу, вам нужно
- выделить три пряди над ухом;
- начать плести из теменной области;
- вести плетение к другому уху;
- после совершать действия к затылку;
- закрепить результат.
Ретро волны
Такой вариант прически идеально подойдет для торжественных событий. Для этого нужно:
- хорошо расчешите волосы и обработайте их специальным средством для смягчения и увлажнения;
- поделите шевелюру косым пробором;
- волны делайте вручную, закрепляя каждую из прядей специальным зажимом;
- результат обязательно зафиксируйте лаком.
Жгутики
Прическа легко подойдите на волосы любой длины (в частности, короткой). Чтобы воплотить замысел в жизнь, стоит:
- отобрать большую прядь у лица;
- разделить ее на 2 части;
- сделать сам жгут;
- уложить его с помощью шпилек.
Небрежный пучок
Такая прическа пойдите на "ежедневно". Для укладки нужно:
- сделать хвост (сзади остаются несколько свободных прядей);
- сделать узелок (конец хвостика продвигается в небольшую дырочку над резинкой);
- свободные локоны убирать в вышедший узел;
- повторить действия с другой стороны;
- при необходимости закрепите результат.
Стрижки для женщин с вьющимися волосами
Боб с челкой
Стрижка будет гармонично смотреться на тонких волосах, которые легче поддаются укладке и не отягощают прическу. Главная особенность боба – универсальность. Стрижка отлично смотрится на девушках с любым типом лица.
Афропикси
Афро-кудри способны разнообразить пикси, сделать прическу более выразительной. Справиться с "непослушной" верхушками можно с помощью химической завивки. Короткие виски с прядями-завитками придадут образу озорную игривость. Объем создается с помощью фена.
Винтажные короткие кудри
Стрижка каре с челкой позволяет экспериментировать и создавать новые образы. Совершенно необязательно подчеркивать кудри, закрепляя их плойкой. Распущенные, растрепанные локоны выглядят не менее эффектно, чем прочная завивка с фиксацией каждой пряди.
Боб в форме треугольника
Это универсальная стрижка, которая легка в укладке и отлично подходит для девочек с круглым лицом. Если уложить такую прическу с использованием геля, то получится эффект "мокрых волос" — стайлинг, который всегда в тренде.
Стрижки с вьющимися волосами для мужчин
Кудрявый помпадур
Это стрижка, отличающаяся короткими висками и длинными волосами в темной зоне, обычно зачесанная назад. Помпадур сам вызов, и кудри поднимают эту популярную в 50-х годах прическу на новый уровень. Завитки увеличивают толщину и густоту волос, уже имеющих помпадур.
Для того, что прическа имела максимальный эффект, нужно всего лишь, чтобы волосы были аккуратными и причесанными.
Андеркат
Стрижка произошла от военных. Однако, если ее выполнить на вьющихся волосах, в результате получится совершенно новый образ. Это один из способов убрать вьющиеся волосы.
Волны на одну сторону
Укладка на бок – одна из самых знаковых и всегда модных причесок. Именно с помощью локонов можно создать максимальный объем в боковой части. Эта прическа хорошо сочетается с винтажной эстетикой.
Ранее мы рассказывали, топ-4 техник формирования хороших завитков для вьющихся волос.