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Что делать со слизнями в октябре, чтобы весной они не заполонили огород: проверенные способы борьбы
В октябре огородный сезон подходит к концу, однако борьбу со слизнями завершать рано. Пока держится влажная и относительно теплая погода, эти вредители продолжают питаться, откладывают яйца и ищут укрытие на зиму. Если оставить их без внимания, весной моллюски могут снова повреждать молодые овощи, зелень и рассаду. Чтобы уменьшить их численность, следует провести несколько несложных работ еще до наступления устойчивых морозов.
Слизни наиболее активны при высокой влажности. Осенью для них создаются благоприятные условия, учащаются дожди, уменьшается испарение воды, а на грядках скапливаются растительные остатки.
Особое внимание нуждаются в участке, где летом было много поврежденной капусты, салата, клубники и других культур. Осень является важным периодом контроля слизней, поскольку влажная погода способствует их активности и отложению яиц.
Почему слизни опасны даже в конце осени
Снижение температуры не означает, что все слизни погибают. В зависимости от вида и погоды зиму могут переживать их яйца, молодые или взрослые особи. Моллюски находят защищенные места в верхнем слое почвы, под растительными остатками, камнями и разными предметами, лежащими на земле.
При благоприятных условиях количество таких моллюсков может быстро расти. Поэтому осенью важно снизить количество особей и кладок, способных пережить зиму.
Где в октябре искать слизней и их яйца
Прежде всего следует проверить затененные и влажные места. Особенно внимательно нужно осматривать участки под досками, камнями, горшками и другими предметами, длительно лежавшими на почве. Скопление моллюсков и кладки можно обнаружить под старой мульчей, возле компостных куч, среди сорняков и во влажных углублениях земли.
Яйца многих видов слизней выглядят как мелкие округлые полупрозрачные шарики белого или желтоватого цвета. Обычно они лежат группами. Обнаруженные кладки можно осторожно собрать вместе с небольшим количеством грунта, поместить в плотный пакет и удалить с участка. Однако важно не путать их с яйцами других беспозвоночных.
Как подготовить грядки к зиме, чтобы слизням было негде прятаться
После сбора урожая нужно убрать с проблемных грядок гнилые овощи, остатки поврежденных плодов, сорняки и чрезмерные скопления мокрых листьев.
Если в течение сезона слизни активно размножались под мульчей, ее следует частично приподнять и проверить нижний слой.
Также полезно осторожно разрыхлить почву в местах, где было много вредителей. Это поможет обнаружить кладки, скрытые недалеко от поверхности.
В то же время, не нужно полностью очищать весь сад от листьев и мульчи. Они защищают почву от температурных колебаний и служат укрытием для полезных организмов. Основное внимание следует уделить именно местам массового скопления слизней.
Как сделать ловушку для слизней из подручных материалов
В октябре, пока моллюски остаются активными, их можно собирать с помощью простых ловушек.
Один из самых доступных способов — разложить на проблемных грядках небольшие доски, куски плотного картона или перевернутые цветочные горшки, оставив под ними пространство. Ночью слизни могут заползать под такие укрытия, а утром их удобно будет собрать. Особенно эффективно проверять ловушки после дождя или влажной ночи.
Обнаруженных моллюсков нужно убрать с участка, а ловушки регулярно осматривать. Если оставить их без контроля, они превратятся в дополнительные места хранения вредителей.
Другой вариант — емкости с пивом или приманкой с запахом брожения. Такие ловушки могут привлекать слизней, однако требуют регулярной очистки и обновления содержимого.
Для маленького огорода простым решением остается ручной сбор. Его удобно проводить вечером или ранним утром с фонариком и в перчатках.
Чем обработать огород от слизней осенью
Если численность моллюсков значительна, одних ловушек может быть недостаточно. В таких случаях используют специальные препараты против слизней — молюскоциды.
Одно из известных действующих веществ в гранулированных приманках — фосфат железа. После поедания такой прелести улитки прекращают питаться и впоследствии гибнут.
Другое вещество — металльдегид, но препараты на его основе могут представлять серьезную опасность для домашних животных в случае проглатывания.
В октябре результат использования гранул зависит от погоды. Если температура уже низкая и моллюски малоактивны, приманки могут работать хуже.
Помогут ли железный купорос, соль или уксус
Среди народных советов встречается рекомендация обрабатывать почву 3% раствором железного купороса. Однако железный купорос не является стандартным средством для уничтожения слизней и их яиц в почве. Надежных доказательств эффективности и безопасности такого применения недостаточно.
Концентрированный раствор может влиять на химические свойства земли и повреждать растения, поэтому использовать его для сплошного пролива грядок не стоит.
Не рекомендуется посыпать почву поваренной солью. Она способна приводить к засолению и ухудшать условия роста культур.
Уксус и нашатырный спирт тоже не безопасны универсальными средствами для осенней обработки огорода.
Древесный пепел и горчичный порошок иногда используют в качестве барьеров, однако после дождя они быстро теряют эффективность.
Поэтому для октябрьской борьбы со слизнями лучше отдавать предпочтение механической уборке и специализированным препаратам, разрешенным для такого использования.
Помогают ли биологические методы борьбы
В природе слизнями питаются некоторые птицы, лягушки, жабы и хищные жуки. Поэтому сохранение благоприятных условий для этих животных может помогать сдерживать численность моллюсков.
В некоторых хозяйствах для борьбы со слизнями используют уток породы индийский бегун. Однако этот метод нуждается в надлежащем уходе за птицей и не всегда подходит для небольшого участка.
Существуют также биологические препараты на основе паразитических нематод, в частности, Phasmarhabditis hermaphrodita. Их эффективность зависит от вида слизней, температуры и влажности почвы. Кроме того, перед использованием нужно проверить, разрешен ли конкретный препарат в Украине.
Полностью уничтожить всех слизней за одну осень вряд ли удастся. Однако уменьшение количества зимующих особей и яиц поможет умерить их размножение следующей весной.