Что делать со старой священной водой: выливать или не выливать — в церкви дали ответ

В канун великого праздника Крещения, когда в храмах освящают воду, а люди купаются в проруби, разобрались, что делать со старой святой водой и как вообще ее использовать.

На все вопросы ответил священник из села Майоры (Одесская область) Михаил Секержинский.

Или вечером на Крещение и утром на Богоявление освящают разную воду?

И накануне Богоявления (5 января), и 6 января в день Крещения, воду освящают одинаково. Эта процедура называется Чин великого освящения воды. Потому она вообще ничем не отличается. Также священник напомнил, что Крещение и Богоявление — по сути один и тот же праздник. Потому что среди людей часто можно услышать, что существует "иорданская" вода или "богоявленская" вода, которую нужно набирать и использовать для разных нужд. Это все ложные утверждения.

Как разбавить священную воду: нужно ли использовать только Крещенскую для этого?

Нет, разбавлять священную воду можно любой водой, даже из-под крана. Даже капля святой воды способна передать благодать. Например, люди во время праздника приносят с собой бутылочки или баночки с обычной водой, а священник освящает ее с помощью окропления. То есть достаточно всего 1-2 капель святой воды, чтобы передалась благодать. Конечно, во время этого процесса лучше молиться. Если у вас дома кончается святая вода, можете взять банку обыкновенной и долить туда несколько капель святой. При этом обязательно перекреститесь и произнесите "Господи, благослови!".

На Крещение даже вода из-под крана становится святой?

Это не совсем так. Хотя Господь, крестившись в Иордане, своим Еством освятил воду, это не значит, что вся вода становится святой. В кране вода автоматически не освящается, это должен сделать священник в храме или водоеме с помощью специальных молитв.

Как использовать святую воду?

Как использовать святую воду? / Фото: pixabay.com

Священной водой можно умываться, окроплять свое жилье, близких людей, отправляющихся в дальний путь, его можно и нужно пить. Однако очень важно помнить, что святая вода, как и любая святыня, может стать предметом суеверного поклонения. К примеру, когда икону вешают не для молитв, а перед домом для защиты от злых сил.

Также стоит отметить, хотя обычно святую воду нужно пить натощак, но если человек болеет, принимает лекарство или в течение дня почувствовал себя плохо, то может выпить его в любое время даже после еды.

Почему портится святая вода: значит ли, что священник плохо молился?

Как правило, святая вода не портится. Такое часто случается, если человек пьет прямо из банки, а не наливает в стакан или кружку. У каждого из нас во рту есть микрофлора, которая переходит в воду и там умножается. Священник к порче священной воды отношения не имеет.

Что делать со старой священной водой?

Если она не испортилась, ее нужно выпить. А вот выливать ее в водосток строго воспрещено. Об этом напомнили в Закарпатской епархии ПЦУ. Испорченную крещенскую воду выливают в таком месте, где не ходят люди и животные. Лучше всего вылить ее в реку по течению или в любой другой водоем.

Не следует использовать остатки, чтобы поливать ими вазоны, огород или готовить еду. Но большую агиасму (святыню) можно добавлять в тесто для просфор. Кроме этого священники напомнили, что святую воду нужно обязательно хранить в чистой банке (бутылке) у образов и принимать после утренней молитвы по несколько глотков (при необходимости можно чаще).

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