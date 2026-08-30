Можно ли продавать просроченные продукты / © Фото из открытых источников

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Мало кто задумывается, что происходит с продуктами, которые не успели продать до истечения установленного срока годности. Но на полках супермаркетов товар с просроченной датой оставаться не должен. Однако важно знать, что не все отметки на упаковке имеют одинаковое юридическое значение.

Могут ли супермаркеты продавать просроченные продукты

В Украине продажи или даже предложения к реализации непригодных пищевых продуктов запрещены. Закон также предусматривает ответственность за реализацию скоропортящихся продуктов, срок хранения которых истек, а также за продажу не скоропортящихся продуктов после завершения минимального срока хранения.

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Особенно важна отметка «использовать до». Она используется для продуктов, которые могут представлять риск для здоровья после определенной даты. После его завершения такой продукт считается непригодным для реализации.

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В то же время, надпись «лучше употребить до» касается минимального срока годности. Это дата, до которой продукт в надлежащих условиях хранения сохраняет определенные изготовителем свойства.

Куда попадают продукты, которые не продали

Когда товар близится к истечению срока годности, магазин обычно пытается реализовать его законным способом, например заранее снижает цену, если это допускается для конкретного продукта и их состояния.

Если срок годности уже истек или товар имеет признаки негодности, его должны изъять из реализации. Далее магазин действует в соответствии со своими процедурами обращения с пищевыми отходами: продукт списывают и передают на утилизацию или иное разрешенное законодательством обращение с отходами.

То есть, просроченный товар не должен просто перемещаться на другую полку или продаваться со значительной скидкой. Сниженная цена не делает просроченный продукт безопасным и не отменяет требования законодательства.

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Что делать покупателю, если он нашел просроченный товар

Перед покупкой следует проверять дату на упаковке и условия хранения. Если просроченный продукт оказался на полке, лучше не покупать его, а уведомить работника магазина.

За продажу непригодных пищевых продуктов закон предусматривает финансовую ответственность субъектов хозяйствования.

Поэтому ответственный супермаркет должен регулярно контролировать сроки годности, своевременно изымать проблемные товары и не допускать их продажи. Для покупателя же самое простое правило остается неизменным: всегда проверяйте дату «применить до», особенно на мясе, рыбе, молочных продуктах и других скоропортящихся товарах.

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