Что делают счастливые семьи перед сном: секрет, который "взорвал" TikTok

Задумывались ли вы, почему одни влюбленные засыпают, нежно прильнув друг к другу, а другие ложатся спать, отвернувшись в разные стороны, не произнеся ни слова?

В 2023 году пользователь Instagram @HappyFamilyMom поделилась видео, в котором ее семья каждую ночь перед сном собирается вместе, чтобы поиграть в настольные игры.

Этот ролик набрал 15 миллионов просмотров и вызвал бурную реакцию в комментариях. Некоторые признавались: "Мы тоже так поступали годами, пока не развелись", а другие спрашивали: "Неужели это действительно работает?".

Неожиданный ответ дали ученые из Оксфордского университета. Они провели исследование, в котором 200 семей в течение некоторого времени записывали свои вечерние привычки.

Результаты оказались впечатляющими: пары, которые хотя бы 20 минут каждый день проводили вместе — играя, читая или даже убирая — были на 57% больше удовлетворены своим браком, чем те, кто этого не делал.

"Общие привычки перед сном помогают партнерам настроиться на один ритм. Это как бы нажать кнопку перезагрузки для эмоций".

Однако не все вечерние ритуалы все равно полезны. Актриса Блэйк Лайвли в интервью Harper's Bazaar рассказала, что ее семья за час до сна откладывает телефоны. "Мы ввели "час тишины": рисуем, делимся мечтами или просто наслаждаемся спокойствием. Это наш способ замедлить время".

Ученые из Стэнфорда подтверждают: гаджеты перед сном снижают уровень мелатонина на 30%, из-за чего человек становится более раздражительным. В то же время, истории из соцсетей доказывают, что даже самые неожиданные привычки могут укрепить отношения.

Например, супруги из Канады, ведущие TikTok-аккаунт @MidnightChefs, каждую ночь вместе готовят сэндвичи. "Звучит странно, но пока мы смеемся над крошками на подушках, забываем все споры", — пишут они.

Но главное — не что делает пара, а насколько регулярно это происходит.

Исследование Journal of Marriage and Family доказало: семьи, которые хотя бы 4–5 раз в неделю повторяют те же ритуалы, реже конфликтуют из-за денег или воспитания детей.

Супруги Джейсона и Эмили из Флориды каждую ночь перед сном имеют особую традицию: они вместе вспоминают три хороших события, произошедших за день. "Сначала это казалось странным и даже бессмысленным, — признается Джейсон. — Но через месяц я заметил, что жду этого момента так же, как дети ждут любимых мультиков".

Что делают счастливые семьи / Фото: Unsplash

Психотерапевт Марк Мэнсон в подкасте Life Unfiltered объясняет, что не стоит заставлять себя следовать ритуалам, не приносящим радости: "Ритуал — это не магическая формула. Если вам не нравятся настольные игры, не стоит их терпеть. Найдите то, что доставляет вам удовольствие и заставляет смеяться".

Еще более необычную традицию положила начало паре из Токио: они каждую ночь дарят друг другу символические подарки. Что внутри – не имеет значения: это может быть хорошая ручка или просто записка с надписью "Спасибо".

"Это наш маленький способ сказать: "Ты для меня важен"", – рассказала жена в интервью NHK. Их видео с хештегом #НочныеПодарки стало вирусным и собрало 8 миллионов лайков в неделю. Но что делать, если ваш партнер не любит сюрпризы?

Доктор Картер советует искать индивидуальный подход:

"Просто спросите: что для тебя означает забота? Ответ может поразить. Один мужчина признался, что для него это… возможность спокойно помыть посуду. Его жена заплакала, услышав это".

Клинический психолог Джордан Питерсон в книге "12 правил жизни" подчеркивает важность общего времени:

"Семью определяет не только общую крышу над головой, но и готовность каждый день находить пространство для диалога". Вечерние ритуалы – это нить, объединяющая "я" и "мы".

По данным Forbes, 68% пар, постоянно засыпавших в разное время, в течение года задумывались о разводе. Но те, кто смог найти свой особый "ночной ритуал", чаще сохраняли отношения, даже пережив серьезные кризисы. Так случилось с Майком и Сарой из Чикаго. После непростого периода в отношениях они решили каждую ночь читать вслух книги с детства. "Смеясь над забавными рифмами, мы как будто вернулись в те времена, когда просто дурили от влюбленности", — говорит Сара.

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