- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 2 мин
Что действительно скрывает привычка говорить слишком громко: психологи назвали неожиданную причину
Громкий голос часто считают признаком уверенности и экстраверсии, однако психологи и ученые утверждают, что за этим могут скрываться эмоциональный стресс, детские повадки или проблемы со слухом.
В обществе традиционно считается, что люди с громким голосом — это уверенные в себе экстраверты и врожденные лидеры. Однако психологи отмечают, что делать выводы о характере только по уровню громкости речи не стоит, ведь этот параметр коммуникации зависит от множества глубинных факторов.
Об этом пишет медицинско-информационный портал Egeszsegkalauz.hu.
Специалисты отмечают, что громкая речь действительно может быть спутником экстраверсии, но нередко за ней скрываются совсем другие причины. В частности, во время сильниц эмоций, таких как ожесточенный спор или, напротив, искренний восторг, нервная система активизируется, изменяя дыхание и напряжение мышц, что заставляет человека непроизвольно повышать голос.
Кроме того, громкость может быть компенсацией внутренней неуверенности или социофобии: человек подсознательно пытается убедить окружающих в своей правоте или завоевать внимание. Также огромную роль играет воспитание — если в семье было принято общаться на повышенных тонах, человек переносит эту модель во взрослую жизнь как норму.
Нередко за громким голосом стоят и физические факторы: тревожность, вызывающая мышечный спазм во время выступления, или начальные проблемы со слухом, когда человек просто не осознает, насколько громко он говорит.
Научные исследования, включая метаанализ 2021 года в Journal of Research in Personality, показывают, что с экстраверсией и доминантностью чаще коррелирует тембр и высота тона, а не чисто громкость.
Психологи резюмируют: гораздо больше о личности говорит не то, насколько она громко произносит слова, а то, умеет ли она выслушать собеседника и адаптировать свое поведение к ситуации.
Напомним, исследование австрийских психологов выявило связь между любовью к горьким вкусам, в частности черного кофе, и склонностью к специфическим чертам характера, хотя эксперты призывают не делать поспешных выводов.