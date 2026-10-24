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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Что действительно скрывает привычка говорить слишком громко: психологи назвали неожиданную причину

Громкий голос часто считают признаком уверенности и экстраверсии, однако психологи и ученые утверждают, что за этим могут скрываться эмоциональный стресс, детские повадки или проблемы со слухом.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Разговор

Разговор / © Credits

В обществе традиционно считается, что люди с громким голосом — это уверенные в себе экстраверты и врожденные лидеры. Однако психологи отмечают, что делать выводы о характере только по уровню громкости речи не стоит, ведь этот параметр коммуникации зависит от множества глубинных факторов.

Об этом пишет медицинско-информационный портал Egeszsegkalauz.hu.

Специалисты отмечают, что громкая речь действительно может быть спутником экстраверсии, но нередко за ней скрываются совсем другие причины. В частности, во время сильниц эмоций, таких как ожесточенный спор или, напротив, искренний восторг, нервная система активизируется, изменяя дыхание и напряжение мышц, что заставляет человека непроизвольно повышать голос.

Кроме того, громкость может быть компенсацией внутренней неуверенности или социофобии: человек подсознательно пытается убедить окружающих в своей правоте или завоевать внимание. Также огромную роль играет воспитание — если в семье было принято общаться на повышенных тонах, человек переносит эту модель во взрослую жизнь как норму.

Нередко за громким голосом стоят и физические факторы: тревожность, вызывающая мышечный спазм во время выступления, или начальные проблемы со слухом, когда человек просто не осознает, насколько громко он говорит.

Научные исследования, включая метаанализ 2021 года в Journal of Research in Personality, показывают, что с экстраверсией и доминантностью чаще коррелирует тембр и высота тона, а не чисто громкость.

Психологи резюмируют: гораздо больше о личности говорит не то, насколько она громко произносит слова, а то, умеет ли она выслушать собеседника и адаптировать свое поведение к ситуации.

Напомним, исследование австрийских психологов выявило связь между любовью к горьким вкусам, в частности черного кофе, и склонностью к специфическим чертам характера, хотя эксперты призывают не делать поспешных выводов.

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