Что действительно защищает от пота и запаха — дезодорант или антиперспирант: какое средство выбрать
В чем разница, что лучше защищает от пота и запаха, какое средство выбрать для ежедневного ухода: простые советы, которые помогут сделать правильный выбор.
Много людей годами пользуются средствами от пота, так и не понимая, чем отличается дезодорант от антиперспиранта. Из-за этого часто выбирают не то, что действительно помогает. Одни средства работают только с запахом, другие блокируют потоотделение. Чтобы защита была эффективной, важно четко знать, какой продукт подходит именно вам.
Дезодорант: как работает и кому подходит
Дезодорант не останавливает потоотделение. Его действие направлено на нейтрализацию запаха, возникающего, когда бактерии взаимодействуют с потом.
Основные преимущества:
маскирует или блокирует неприятный запах;
подходит для ежедневной легкой защиты;
не вмешивается в естественные процессы организма.
Такое средство станет оптимальным, если нет обильного потоотделения и нужно только поддерживать свежесть.
Антиперспирант: решение при сильном потоотделении
Антиперспирант работает по-другому. Он временно сужает протоки потовых желез с помощью солей алюминия. Благодаря этому количество пота заметно уменьшается.
Преимущества антиперспирантов:
существенно снижают потоотделение;
обеспечивают длительный эффект — до 48 часов;
предотвращают появление запаха еще на начальном этапе.
Это самый лучший выбор для людей, которые сталкиваются с гипергидрозом или активно проводят день.
Что же лучше работает — дезодорант или антиперспирант
Если цель — избавиться от запаха, выберите дезодорант.
Если нужно уменьшить пот и оставаться сухим — поможет антиперспирант.
В жаркие дни или перед физической активностью следует комбинировать два средства: сначала антиперспирант, затем легкий дезодорант для приятного аромата.
Как правильно выбрать свое средство
Для чувствительной кожи — бесспиртовые дезодоранты.
Для активного ритма жизни — сильные антиперспиранты в виде стиков или кремов.
Для ежедневного нежного ухода — натуральные дезодоранты с эфирными маслами.
Для ночного использования — антиперспиранты, ведь они лучше работают во время сна.