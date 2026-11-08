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Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
3 мин

Что добавить в борщ вместо картофеля, чтобы стал в разы вкуснее и ароматнее: секреты поваров

Вместо картофеля можно использовать фасоль, пшено или гречку, а для особого аромата добавить корень сельдерея, пастернак или сушеные груши.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Как сделать борщ вкусным без картофеля

Как сделать борщ вкусным без картофеля / © Pexels

Борщ можно приготовить без картофеля, и он совсем не потеряет свою насыщенность. Наоборот, правильно подобранные ингредиенты способны сделать блюдо более густым, ароматным и придать ему новые вкусовые оттенки. Украинские кулинарные традиции подразумевают немало альтернатив: от фасоли и круп до ароматных корней и сушеных фруктов. Некоторые из этих составляющих используются и в рецептах известных поваров.

Фасоль, пшено и гречка: чем заменить картофель

  • Один из лучших вариантов — фасоль. Она делает борщ более питательным, придает ему густоту и хорошо сочетается со свеклой, капустой и томатной зажаркой. Лучше всего подойдет белая или красная фасоль, предварительно отваренная до мягкости. Добавлять ее следует примерно за 10-15 минут до завершения приготовления, чтобы она успела впитать вкус бульона.

  • Еще одна интересная альтернатива — пшено. Оно делает борщ более густой, придает ему нежную текстуру и хорошо сочетается с овощами. Достаточно нескольких столовых ложек промытой крупы на большой кастрюле. Важно не переборщить с количеством, чтобы борщ не превратился в кашеобразное блюдо.

  • Любителям более выразительного вкуса можно попробовать гречку. Ее добавляют в небольшом количестве, предварительно промыв. Такой вариант особенно интересен для постного борща, ведь крупа делает блюдо более сытным. Пшено и гречка не являются случайными экспериментами: их использование в украинских региональных рецептах зафиксированных в материале о традиционной культуре приготовления борща на сайте «ВУЭ» — Большой украинской энциклопедии.

Что добавить для насыщенного вкуса и особенного аромата

Если хочется не просто заменить картофель, а сделать борщ более выразительным, обратите внимание на корнеплоды и другие овощи.

  • Корень сельдерея придает бульону глубокий овощной аромат. Его можно натереть или нарезать небольшими кусочками и добавить в зажарку вместе с луком и морковью. Небольшого количества вполне достаточно, ведь аромат сельдерея достаточно интенсивный.

  • Пастернак имеет нежный сладковатый вкус и приятный запах. Он хорошо дополняет свеклу и морковь, а во время тушения становится более мягким и раскрывает свой аромат. Для одной кастрюли хватит маленького корнеплода.

  • Сладкий перец придаст борщу овощную сладость и насыщенный запах. Его лучше нарезать небольшими кусочками и протушить вместе с зажаркой.

  • Сушеные груши или чернослив. Они придают легкому сладковатому и копченому оттенку, особенно если использовать их в мясном борще. Достаточно одной-двух сушеных груш или нескольких ягод чернослива на кастрюлю. Главное — не преувеличивать с количеством, чтобы фруктовый привкус не стал доминировать.

Как сделать борщ вкусным без картофеля.

Чтобы блюдо имело насыщенный вкус, важно правильно приготовить свекольную основу. Свеклу следует отдельно протушить с томатами или томатной пастой и небольшим количеством кислоты — лимонного сока или уксуса. Это поможет сохранить внятный цвет и сбалансировать сладость овощей.

В конце приготовления добавьте измельченный чеснок и свежий укроп. После отключения плиты дайте борщу настояться под крышкой не менее 15–20 минут. За это время ароматы составляющих лучше сочетаются.

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