Что добавить в деруны, чтобы были золотистыми и вкусными: секретный ингредиент, который есть на каждой кухне
Если ваши дерунчики часто темнеют во время приготовления, эти полезные советы помогут избежать такой проблемы. Один простой продукт поможет сохранить их аппетитный золотистый цвет и сделает вкус гораздо более насыщенным.
Деруны — любимое блюдо украинской кухни, которое всегда ассоциируется с домашним уютом и ароматом жареного картофеля. Но часто картофельная масса начинает быстро темнеть, из-за чего блюдо получается неаппетитным на вид. Однако есть простой трюк, который позволит не только сохранить красивый цвет дерунов, но и сделать их вкуснее. И самое интересное — этот продукт точно есть на каждой кухне.
Что добавить в тесто, чтобы деруны были вкусными и не темнели
Это обычная лимонная кислота или сок. Темнеют деруны из-за естественного процесса окисления картофеля, когда крахмал взаимодействует с воздухом. Чтобы этого избежать, достаточно добавить несколько капель лимонного сока или щепотку лимонной кислоты сразу после натирания картофеля.
Лимонная кислота нейтрализует ферменты, вызывающие потемнение, и картофель остается светлым даже после жарки. А привкус кислоты подчеркивает естественный вкус картофеля, делая деруны более выразительными и аппетитными.
Что еще можно добавить в тесто на деруны для насыщенного вкуса
Помимо лимонного сока, есть еще несколько простых ингредиентов, которые превратят обычные деруны в настоящий кулинарный шедевр.
Тертый лук не только придает сочность, но и предотвращает потемнение картофельной массы.
Крахмал. Если картофель водянистый, добавьте ложку картофельного или кукурузного крахмала, тогда деруны получатся хрустящими.
Сметана или кефир. Несколько ложек молочного продукта сделают массу более нежной, а вкус более мягким и сливочным.
Повара рекомендуют обязательно солить картофельную массу непосредственно перед жаркой, чтобы она не выделяла излишнюю влагу.
Как жарить деруны, чтобы были золотистыми и не впитывали масло
Выкладывайте деруны только на хорошо разогретую сковороду.
Не переворачивайте слишком рано, дайте образоваться румяной корочке.
Выкладывайте готовые деруны на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.