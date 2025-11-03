Что добавить в деруны, чтобы были золотистыми и вкусными: секретный ингредиент, который есть на каждой кухне

Как приготовить идеальные деруны / © Freepik

Реклама

Деруны — любимое блюдо украинской кухни, которое всегда ассоциируется с домашним уютом и ароматом жареного картофеля. Но часто картофельная масса начинает быстро темнеть, из-за чего блюдо получается неаппетитным на вид. Однако есть простой трюк, который позволит не только сохранить красивый цвет дерунов, но и сделать их вкуснее. И самое интересное — этот продукт точно есть на каждой кухне.

Что добавить в тесто, чтобы деруны были вкусными и не темнели

Это обычная лимонная кислота или сок. Темнеют деруны из-за естественного процесса окисления картофеля, когда крахмал взаимодействует с воздухом. Чтобы этого избежать, достаточно добавить несколько капель лимонного сока или щепотку лимонной кислоты сразу после натирания картофеля.

Лимонная кислота нейтрализует ферменты, вызывающие потемнение, и картофель остается светлым даже после жарки. А привкус кислоты подчеркивает естественный вкус картофеля, делая деруны более выразительными и аппетитными.

Реклама

Что еще можно добавить в тесто на деруны для насыщенного вкуса

Помимо лимонного сока, есть еще несколько простых ингредиентов, которые превратят обычные деруны в настоящий кулинарный шедевр.

Тертый лук не только придает сочность, но и предотвращает потемнение картофельной массы.

Крахмал. Если картофель водянистый, добавьте ложку картофельного или кукурузного крахмала, тогда деруны получатся хрустящими.

Сметана или кефир. Несколько ложек молочного продукта сделают массу более нежной, а вкус более мягким и сливочным.

Повара рекомендуют обязательно солить картофельную массу непосредственно перед жаркой, чтобы она не выделяла излишнюю влагу.

Как жарить деруны, чтобы были золотистыми и не впитывали масло