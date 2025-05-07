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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
469
Время на прочтение
1 мин

Что добавить в фарш, чтобы получилось вдвое больше котлет: хитрости, о которых мало кто знает

Чтобы получилась целая гора сочных и вкусненьких котлеток, в фарш обязательно нужно добавлять эти ингредиенты.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что добавить в фарш, чтобы котлет получилось много

Что добавить в фарш, чтобы котлет получилось много / © Фото из открытых источников

Румяные, сочные и вкусные котлетки любят все. Но что делать, когда фарша мало, а котлет надо сделать много, чтобы хватило на всю семью? Хитроумные хозяйки уже давно знают, что добавлять в фарш, чтобы получилась целая куча вкуснейших котлет.

Что добавить в фарш, чтобы получилось вдвое больше вкусных румяных котлет

  • Овощи. Фарш идеально сочетается с овощами. На 500 граммов мясного основания можно брать три средних картофелины и 200 граммов капусты. Котлеты с такими добавками получатся нежными и сочными, прямо будут таять во рту. Профессиональные повара рекомендуют добавлять в такую массу на котлеты еще и батон, замоченный в молоке. Также можно брать кабачки, особенно это будет актуально в летний сезон, когда овощей очень много.

  • Рис. Если под рукой нет овощей, можно добавить в фарш рис. Но предварительно его нужно отварить и остудить.

  • Овсяные хлопья. Чтобы увеличить количество фарша для котлет, можно добавить стакан овсяных хлопьев на 400 г мясной массы. Залейте овсяные хлопья крутым кипятком, накройте крышкой и подождите 10 минут, пока они набухнут. Такая составляющая не изменит вкус котлет, зато увеличит их количество вдвое.

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Дата публикации
Количество просмотров
469
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