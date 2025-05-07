Что добавить в фарш, чтобы получилось вдвое больше котлет: хитрости, о которых мало кто знает

Овощи. Фарш идеально сочетается с овощами. На 500 граммов мясного основания можно брать три средних картофелины и 200 граммов капусты. Котлеты с такими добавками получатся нежными и сочными, прямо будут таять во рту. Профессиональные повара рекомендуют добавлять в такую массу на котлеты еще и батон, замоченный в молоке. Также можно брать кабачки, особенно это будет актуально в летний сезон, когда овощей очень много.