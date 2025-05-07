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Что добавить в фарш, чтобы получилось вдвое больше котлет: хитрости, о которых мало кто знает
Чтобы получилась целая гора сочных и вкусненьких котлеток, в фарш обязательно нужно добавлять эти ингредиенты.
Румяные, сочные и вкусные котлетки любят все. Но что делать, когда фарша мало, а котлет надо сделать много, чтобы хватило на всю семью? Хитроумные хозяйки уже давно знают, что добавлять в фарш, чтобы получилась целая куча вкуснейших котлет.
Что добавить в фарш, чтобы получилось вдвое больше вкусных румяных котлет
Овощи. Фарш идеально сочетается с овощами. На 500 граммов мясного основания можно брать три средних картофелины и 200 граммов капусты. Котлеты с такими добавками получатся нежными и сочными, прямо будут таять во рту. Профессиональные повара рекомендуют добавлять в такую массу на котлеты еще и батон, замоченный в молоке. Также можно брать кабачки, особенно это будет актуально в летний сезон, когда овощей очень много.
Рис. Если под рукой нет овощей, можно добавить в фарш рис. Но предварительно его нужно отварить и остудить.
Овсяные хлопья. Чтобы увеличить количество фарша для котлет, можно добавить стакан овсяных хлопьев на 400 г мясной массы. Залейте овсяные хлопья крутым кипятком, накройте крышкой и подождите 10 минут, пока они набухнут. Такая составляющая не изменит вкус котлет, зато увеличит их количество вдвое.