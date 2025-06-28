Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были чрезвычайно сочными: неожиданный продукт

Что может придать сочности котлетам / © Pixabay

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Секрет — в йогурте. Если добавить его в фарш, он мягко размягчит мясо, пропитает его вкусом и сделает котлеты удивительно нежными, сочными и ароматными.

Для приготовления нам понадобится 400 г фарша, стакан йогурта, луковица, зубчик чеснока, одно яйцо и две столовые ложки муки. Дополнительно — несколько веточек укропа, щепотка молотого черного перца, половина чайной ложки соли и примерно треть стакана воды.

Сначала перекладываем фарш в глубокую миску и вливаем туда стакан йогурта — это поможет мясу стать более нежным и насытиться вкусом. Лук мелко натираем на терке, чеснок пропускаем через пресс и добавляем в фарш. Тщательно перемешиваем массу, после чего вводим взбитое яйцо, соль и специи.

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Затем ставим фарш в холодильник на 10-15 минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились и фарш промариновался. Этот обычный шаг гарантирует, что котлеты будут сочными и не будут приставать во время жарки.

Далее формируем котлеты, обваливаем их в муке, разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем с двух сторон до аппетитной золотистой корочки. Затем выкладываем котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Последний этап — возвращаем котлеты на сковороду, вливаем немного горячей воды, накрываем крышкой и тушим на медленном огне около десяти минут. Это делает их еще более нежными и позволяет вкусу полностью раскрыться.