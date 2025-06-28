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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
8964
Время на прочтение
1 мин

Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были чрезвычайно сочными: неожиданный продукт

Многие любят котлеты, но далеко не каждому известно, как сделать их действительно непревзойденными — чрезвычайно сочными, душистыми и с выразительным вкусом.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что может придать сочности котлетам

Что может придать сочности котлетам / © Pixabay

Секрет — в йогурте. Если добавить его в фарш, он мягко размягчит мясо, пропитает его вкусом и сделает котлеты удивительно нежными, сочными и ароматными.

Для приготовления нам понадобится 400 г фарша, стакан йогурта, луковица, зубчик чеснока, одно яйцо и две столовые ложки муки. Дополнительно — несколько веточек укропа, щепотка молотого черного перца, половина чайной ложки соли и примерно треть стакана воды.

Сначала перекладываем фарш в глубокую миску и вливаем туда стакан йогурта — это поможет мясу стать более нежным и насытиться вкусом. Лук мелко натираем на терке, чеснок пропускаем через пресс и добавляем в фарш. Тщательно перемешиваем массу, после чего вводим взбитое яйцо, соль и специи.

Затем ставим фарш в холодильник на 10-15 минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились и фарш промариновался. Этот обычный шаг гарантирует, что котлеты будут сочными и не будут приставать во время жарки.

Далее формируем котлеты, обваливаем их в муке, разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем с двух сторон до аппетитной золотистой корочки. Затем выкладываем котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Последний этап — возвращаем котлеты на сковороду, вливаем немного горячей воды, накрываем крышкой и тушим на медленном огне около десяти минут. Это делает их еще более нежными и позволяет вкусу полностью раскрыться.

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Дата публикации
Количество просмотров
8964
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