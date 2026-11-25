Что добавить в котлеты для сочности / © pexels.com

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Речь идет о корнях сельдерея. Его можно использовать сушёным или натереть свежим. Даже небольшое количество этой приправы хорошо сочетается с мясом и придает котлетам приятный аромат. Рецепт прост, а результат приятно удивит.

Что нужно для приготовления котлет

Для этого рецепта подойдет обычный свино-говяжий фарш. Не обязательно покупать дорогое мясо, ведь вкус котлет во многом зависит от специй и других добавок.

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Ингредиенты:

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1 кг фарша;

4 луковицы;

3–4 зубчика чеснока;

несколько ломтиков белого хлеба или булочка;

1 чайная ложка соли;

половина чайной ложки черного перца;

1 чайная ложка сушеного корня сельдерея;

масло для жарки.

Если у вас свежий корень сельдерея, его тоже можно использовать. Достаточно очистить небольшой кусочек и натереть на мелкой терке.

Как приготовить котлеты, чтобы они были сочными

Хлеб замочите в воде на несколько минут, затем отожмите. Лук и чеснок очистите и измельчите. В миску с фаршем добавьте хлеб, лук, чеснок, соль, перец и сельдерей. Все хорошо перемешайте руками, чтобы специи и овощи равномерно распределились по фаршу. Затем немного отбейте мясную массу о миску. Так котлеты будут лучше держать форму во время жарки. Оставьте фарш на 10–15 минут, пока готовите сковородку. Разогрейте масло, сформуйте котлеты и выложите их на сковороду. Жарьте на среднем огне до румяной корочки, затем переверните и доведите до готовности с другой стороны. В зависимости от размера котлет понадобится примерно 5–7 минут на каждую сторону. Не стоит жарить их на сильном огне: снаружи котлеты быстро подрумянятся, а внутри могут остаться сырыми. Если котлеты велики, после обжаривания можно накрыть сковороду крышкой и немного убавить огонь.

Почему стоит добавить сельдерей в фарш

Корень сельдерея имеет достаточно выразительный аромат, который хорошо сочетается со свининой и говядиной. В котлетах он чувствуется ненавязчиво, но делает вкус насыщеннее. Особенно хорошо такая добавка работает с фаршем, в котором нет большого количества жира.

Сельдерей можно использовать не только в котлетах. Ее добавляют в супы, тушеные овощи, соусы и мясные блюда. Если любите экспериментировать с привычными рецептами, попробуйте добавить немного натертого корня к фаршу — возможно именно этот вариант котлет станет вашим любимым.

Подавать их лучше горячими, с картофельным пюре, гречкой или овощным салатом. А если котлеты останутся на следующий день, то их можно использовать для бутербродов или подать с макаронами.

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FAQ

Что добавить в фарш, чтобы котлеты были сочными?

Чтобы котлеты не получились сухими, добавьте в фарш лук, замоченный в воде хлеб или немного натертого сельдерея. Они помогают сделать текстуру более мягкой. Также важно не пережаривать котлеты и не производить слишком сильный огонь.

Как жарить котлеты, чтобы они не разваливались?

Перед жаркой фарш нужно хорошо перемешать, а затем немного отбить. Если он получается слишком редким, можно добавить немного панировочных сухарей. Котлеты лучше выкладывать на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом и не переворачивать несколько раз подряд. Когда с одной стороны образуется корочка, их будет легче перевернуть.

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