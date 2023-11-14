Что добавить в фарш вместо хлеба: приготовление котлет по-новому

Рассказываем, что можно добавить в фарш котлет вместо хлеба, чтобы они были сочными.

Для чего добавляют хлеб в котлеты

Одна из важных задач, которую выполняет хлеб, когда его добавляют в фарш — это сделать котлеты такими, чтобы они не распадались во время термической обработки. Хлеб выполняет здесь связующую функцию. Важная роль хлеба в фарше – это то, что он смягчает вкус, делает котлеты мягкими и нежными. Ну и напоследок, не нужно забывать, что таким образом хозяйки экономят фарш.

Но не все знают, что сделать котлеты сочными и мясистыми можно не только с помощью хлеба. Для этого подойдут и другие продукты.

Чем можно заменить хлеб в котлетах

Чаще всего, что делают хозяйки – это добавляют муку. Этот ингредиент поможет, если фарш жидкий и растекается по сковороде. Только с мукой нужно быть осторожным, он может сделать котлеты жесткими.

Подобным образом действует и манная крупа, также хорошо впитывающая лишнюю воду.

Крахмал, если его добавить, не только впитывает воду, но и загустевает при нагревании.

Панировочные сухари являются традиционной альтернативой хлебу, они впитывают лишнюю влагу.

В слишком редкий фарш рекомендуется добавлять овсяные хлопья, которые предварительно можно смолоть. Если фарш суховат, хлопья можно добавить, но предварительно их нужно залить кипящим молоком, дать разбухнуть и после этого положить в фарш.

Если фарш сухой и его нужно сделать сочным, к фаршу можно добавить сырой картофель. Ее следует натереть на мелкой терке, смешать с фаршем и оставить на 10-15 минут.

Сделают котлеты нежными и сочными добавление натертого кабачка. Перед этим их нужно отжать, чтобы стек излишний сок, иначе фарш станет слишком редким.

Измельченные морковь, капуста, тыква (их нужно хорошо измельчить), порезанный лук также станут превосходной заменой хлеба. Обычно они не так сочные, как кабачки или картофель, зато внесут дополнительные нотки вкуса и аромата.

Отварной рис поможет склеить фарш и придаст котлетам более нежный вкус.

Читайте также: