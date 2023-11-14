Что добавить в фарш вместо хлеба: приготовление котлет по-новому

Рассказываем, что можно добавить в фарш котлет вместо хлеба, чтобы они были сочными.
Для чего добавляют хлеб в котлеты
Одна из важных задач, которую выполняет хлеб, когда его добавляют в фарш — это сделать котлеты такими, чтобы они не распадались во время термической обработки. Хлеб выполняет здесь связующую функцию. Важная роль хлеба в фарше – это то, что он смягчает вкус, делает котлеты мягкими и нежными. Ну и напоследок, не нужно забывать, что таким образом хозяйки экономят фарш.
Но не все знают, что сделать котлеты сочными и мясистыми можно не только с помощью хлеба. Для этого подойдут и другие продукты.
Чем можно заменить хлеб в котлетах
- Чаще всего, что делают хозяйки – это добавляют муку. Этот ингредиент поможет, если фарш жидкий и растекается по сковороде. Только с мукой нужно быть осторожным, он может сделать котлеты жесткими.
- Подобным образом действует и манная крупа, также хорошо впитывающая лишнюю воду.
- Крахмал, если его добавить, не только впитывает воду, но и загустевает при нагревании.
- Панировочные сухари являются традиционной альтернативой хлебу, они впитывают лишнюю влагу.
- В слишком редкий фарш рекомендуется добавлять овсяные хлопья, которые предварительно можно смолоть. Если фарш суховат, хлопья можно добавить, но предварительно их нужно залить кипящим молоком, дать разбухнуть и после этого положить в фарш.
- Если фарш сухой и его нужно сделать сочным, к фаршу можно добавить сырой картофель. Ее следует натереть на мелкой терке, смешать с фаршем и оставить на 10-15 минут.
- Сделают котлеты нежными и сочными добавление натертого кабачка. Перед этим их нужно отжать, чтобы стек излишний сок, иначе фарш станет слишком редким.
- Измельченные морковь, капуста, тыква (их нужно хорошо измельчить), порезанный лук также станут превосходной заменой хлеба. Обычно они не так сочные, как кабачки или картофель, зато внесут дополнительные нотки вкуса и аромата.
- Отварной рис поможет склеить фарш и придаст котлетам более нежный вкус.
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