Что добавить в гороховый суп для вкуса / © pixabay.com

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Кулинары советуют использовать в процессе приготовления этого питательного блюда копченые свиные ребрышки. Однако такой вариант не единственный, если вы хотите добавить в гороховый суп аромат и вкус кипения.

Некоторые специалисты утверждают, что такого же эффекта можно достичь, если добавить в гороховый суп кусок копченого сала или любые части копченой курицы (крылышки, бедра и т.п.).

Куриное мясо или копченое сало нужно залить водой в достаточно глубокую кастрюлю. Затем поставить на огонь. Много времени для приготовления этого блюда не понадобится, потому что все эти продукты готовы. В процессе варки они отдадут бульону вкус и аромат кипения.

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Когда бульон уже будет почти готов, обязательно вытяните кусок сала или куриное мясо. Сало можно теперь нарезать небольшими кубиками, а у курятины снять мясо с косточек. Отправьте все эти продукты обратно в суп.

Благодаря такой простой кулинарной хитрости гороховый суп приобретет насыщенный аромат и вкус копченого мяса. И ваши родные будут точно просить еще одну тарелочку.

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